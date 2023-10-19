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ABD Büyükelçisi Taylor'a soğuk duş: BM toplantısında neye uğradığını şaşırdı

İşgalci İsrail'in Filistinlilere karşı soykırımına destek veren ABD, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nde de protesto edildi. ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michele Taylor, konuşma yaptığı sırada sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerinin, ayağa kalkıp sırtlarını dönerek karşı çıkmaları sosyal medyada gündem oldu.

10:13 . 19/10/2023 Perşembe
AA
BM İnsan Hakları Komitesi

BM İnsan Hakları Komitesi

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michele Taylor'ı, BM İnsan Hakları Komitesi'nde konuşma yaptığı sırada sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, ayağa kalkıp sırtlarını dönerek protesto etti.


BM Cenevre Ofisinde gerçekleşen Komitede, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi (ICCPR) kapsamında ABD'nin 5. Dönemsel Raporu'nun incelemesi yapıldı.


Sosyal medyada gündem oldu

Taylor, raporun iki günlük incelemesinin ardından yaptığı kapanış konuşması sırasında STK üyeleri tarafından protesto edildi.


ABD hükümetine insan haklarıyla ilgili kaygılara yeterince önem vermediği gerekçesiyle tepki gösteren STK temsilcileri, Taylor kürsüde konuşurken sırtını döndü.


Protestoya ilişkin görüntüler, sosyal medyada sıkça kullanıldı.


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