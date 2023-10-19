ABD Büyükelçisi Taylor'a soğuk duş: BM toplantısında neye uğradığını şaşırdı

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini ve içinde evlerini terk eden insanların sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir okulu vurduğu bildirildi. Alçak saldırıda çok sayıda can kaybı ve yaralanma oldu.