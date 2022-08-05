ABD, Çin askeri tatbikatlarını yakından takip ediyor

"Çin'in tatbikatlarını ilk günden beri oldukça yakından takip ediyoruz, bu durum çok tedirgin edici, yalnızca bizim için değil Tayvan halkı ve başta Japonya olmak üzere bölgedeki müttefiklerimiz için de son derece rahatsızlık veren bir olay"

Son günlerde Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı tartışmalı ziyaretin ardından Tayvan yakınlarındaki şimdiye kadarki en büyük askeri tatbikatlarını yürütüyor.

Tayvan çevresindeki Çin ordusu tatbikatları

Tatbikatları Pelosi'nin ziyareti mi tetikledi?

Pelosi'nin gezisinin Çin'in askeri tatbikatlarını tetikleyip tetiklemediği sorulduğunda Kirby, "Buradaki provokatör Pekin. Kongre üyelerimiz tarafından Tayvan'a yapılan gayet sıradan ziyaretlere bu şekilde tepki vermek zorunda değillerdi... Bu krizi büyüten Çinliler.”

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Ayrıca bu tarz tatbikatların riskinden de bahsederek, "Bunun gibi tatbikatlarda veya bunun gibi füze talimlerinde kritik olan şeylerden biri hesaplama riski, çünkü hesaplamalarda oluşabilecek en küçük hata füzelerin yanlış yerlere yönlendirilmesine sebep olabilir, bu ise bariz bir savaş tetikleyicisidir.” dedi