Dünya ABD, Çini döviz manipülatörü ilan etti
AMERİKA

ABD, Çin'i 'döviz manipülatörü' ilan etti

ABD ile Çin arasında "ticaret savaşı" tartışması büyürken ABD Hazine Bakanlığı, Çin'i "döviz manipülatörü" olarak ilan ettiğini açıkladı. ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pekin yönetimi, yuanın değerini piyasaya müdahale ederek düşük tutmakla suçlandı.

Haber Merkezi AA
Donald Trumo ve Şi Cinping
Donald Trumo ve Şi Cinping

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Pekin yönetimi, "döviz manipülatörlüğü" yapmakla suçlandı.

Bakanlık, açıklamasında, 1988 Omnibus Ticaret ve Rekabet Yasasının ilgili bölümüne atıfta bulunarak Bakan Steven Mnuchin'in ABD Başkanı Donald Trump'tan aldığı yetkiye dayanarak Çin'in "manipülatör" olarak tanımlandığını belirtti.

Çin, piyasaya müdahale etmekle suçlanıyor

  • Açıklamada Pekin yönetimi,yuanın değerini piyasaya müdahale ederek düşük tutmakla suçlandı. Buna göre Bakan Mnuchin'in Uluslararası Para Fonu (IMF) ile irtibata geçerek "Çin'in son eylemlerinin yarattığı adil olmayan rekabet koşullarının ortadan kaldırılması" için adım atacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Çin'in G-20'deki ekonomik vaatlerinin aksine adımlar attığı ve bu adımların ilgili anlaşmaları ihlal ettiği savunuldu.

Trump yüzde 10 ilave vergi koymuştu

ABD Başkanı Trump, birkaç gün önce, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıklamıştı. Pekin yönetimi de bu adıma misliyle mukabelede bulunacaklarını belirtmişti.

Ticaret savaşı 1 yıldır devam ediyor

  • Çin ve ABD'nin bir yılı aşkın süredir yürüttüğü müzakerelerin 11'incisi mayıs ayının başında ABD'de yapılmıştı. Çin'in başmüzakerecisi Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD'deki müzakerelerden eli boş dönmüştü.
  • Çin lideri Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Japonya'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde, ticaret müzakerelerine devam etme kararı almıştı. G-20 Liderler Zirvesi'nden sonra 300 milyar dolar değerindeki Çin mallarına ilave gümrük tarifeleri planının askıya alındığını da duyuran Trump, daha sonra Huawei'ye yönelik yasakların kaldırılması konusunda yeşil ışık yakmıştı.

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