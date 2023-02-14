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Dünya

ABD: Depremler sadece Türkiye ve Suriye'yi değil dünyayı etkiledi

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin sadece Türkiye ve Suriye'yi değil dünyayı etkilediğini belirtti.

07:13 . 14/02/2023 Salı
AA
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price,

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price,

Price, günlük basın toplantısında, deprem görüntülerinin çok derinden etkileyici olduğunu ifade ederek, insanlara yardım için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.


Sözcü Ned Price, "Yıkımlara ve insan hayatı kayıplarına bakarak, bu deprem sadece Türkiye ve Suriye’yi değil, dünyayı etkiledi." diye konuştu.

ABD’nin Türkiye ve Suriye’de arama, kurtarma ve yardım çabalarını desteklemek için ek ekipman ve kaynakları seferber ettiğini anlatan Price, "Olağanüstü zor koşullar altında gece gündüz çalışan insani müdahale ekiplerinin ve kurtarma görevlilerinin inanılmaz adanmışlığını takdir ediyoruz." dedi.


Dışişleri sözcüsü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, Türkiye’den sınır ötesi yardımların geçişine izni dahil, uluslararası toplumun Suriye’de depremden etkilenen bölgelere yardımın ulaştırılması için tüm gücüyle çalışma konusunda ahlaki bir sorumluluğu bulunduğunu kaydetti.


"Bu siyasi değil, insanı bir konudur." diye konuşan Price, daha fazla sınır ötesi yardım geçişlerinin daha fazla hayatı kurtaracağını belirtti ve "Dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri Türkiye ve Suriye halklarını desteklemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyoruz." dedi.




#"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler
#ABD
#ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price
2 saat önce
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ABD: Depremler sadece Türkiye ve Suriye'yi değil dünyayı etkiledi
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