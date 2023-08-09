ABD Dışişleri Bakanı Blinken Nijer Cumhurbaşkanı Bazum ile telefonda görüştü

Nijer'de 26 Temmuz'da yönetimi ele geçiren cunta, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile beraberindeki heyetin ülkeye girişine izin vermedi. Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından ECOWAS'ın Niamey Temsilciliğine gönderilen notada, ECOWAS tarafından uygulanan yaptırımların halk nezdinde öfkeye neden olduğu ve bu gerekçeyle heyetin huzur içinde karşılanmasının imkansız hale geldiği kaydedildi.