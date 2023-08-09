|
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Nijer Cumhurbaşkanı Bazum ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, devam eden desteklerini belirtmek için Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile görüştüğünü bildirdi. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Blinken, ABD'nin, Nijer'deki mevcut "anayasal krize" yönelik barışçıl bir çözüm bulma yönündeki çabalarının devam ettiğini belirtti.

09:46 . 9/08/2023 Çarşamba
AA
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken / Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken / Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, devam eden desteklerini belirtmek için Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile görüştüğünü bildirdi.


Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Blinken, ABD'nin, Nijer'deki mevcut "anayasal krize" yönelik barışçıl bir çözüm bulma yönündeki çabalarının devam ettiğini belirtti.


Bakan Blinken, Bazum ve ailesinin serbest bırakılmasına yönelik çağrısını yineledi.


Bazum ile 3 Ağustos'ta yaptığı telefon görüşmesinde Blinken, ABD'nin, Nijer'de demokratik şekilde seçilen hükümetin yeniden göreve gelmesini desteklediğini bildirmişti.


Blinken, 2 Ağustos'ta yaptığı telefon görüşmesinde de Bazum ve Nijer demokrasisine yönelik "sarsılmaz desteklerini" iletirken, ABD'nin anayasal düzeni bozmaya yönelik eylemleri reddettiğini ifade etmişti.



Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.


Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.​​​



#ABD
#Nijer
#Anthony Blinken
#Muhammed Bazum
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?