|
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Refah'a harekat Hamas'ı yenmek için yol değil

'İsrail ile aynı hedeflere sahibiz' diyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Hamas'ın yenilgiye uğratılması. Ancak Refah'ta büyük bir kara operasyonu bunu başarmanın yolu değildir” dedi.

12:07 - 24/03/2024 Pazar
DHA
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Holokost'tan bu yana Yahudi halkına yönelik en büyük katliamdan sorumlu olan Hamas'ın yenilgiye uğratılması konusunda İsrail'in hedefini paylaşıyoruz. Ancak dediğimiz gibi, Refah'ta büyük bir askeri kara operasyonu bunu yapmanın yolu değildir. Daha fazla sivilin ölmesi riskini taşır. İnsani yardımın sağlanmasına daha büyük zarar verme riski taşır. İsrail'i dünya çapında daha da yalnızlaştırma ve uzun vadeli güvenliğini ve konumunu tehlikeye atma riski taşır. Dolayısıyla önümüzdeki hafta İsrailli yetkilileri bu hedeflere ulaşmanın farklı bir yolunu konuşmak üzere Washington'da ağırlamayı dört gözle bekliyoruz” dedi.


#Refah
#Filistin
#Amerika
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Açık Lise (AÖL) sınav sonuçları için gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi