ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Refah'a harekat Hamas'ı yenmek için yol değil

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Holokost'tan bu yana Yahudi halkına yönelik en büyük katliamdan sorumlu olan Hamas'ın yenilgiye uğratılması konusunda İsrail'in hedefini paylaşıyoruz. Ancak dediğimiz gibi, Refah'ta büyük bir askeri kara operasyonu bunu yapmanın yolu değildir. Daha fazla sivilin ölmesi riskini taşır. İnsani yardımın sağlanmasına daha büyük zarar verme riski taşır. İsrail'i dünya çapında daha da yalnızlaştırma ve uzun vadeli güvenliğini ve konumunu tehlikeye atma riski taşır. Dolayısıyla önümüzdeki hafta İsrailli yetkilileri bu hedeflere ulaşmanın farklı bir yolunu konuşmak üzere Washington'da ağırlamayı dört gözle bekliyoruz” dedi.