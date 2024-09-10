ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması: Hiç kimse protestoya katıldığı için öldürülmemeli

Terör devleti İsrail'in Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi vahşice katletmesine ilişkin ABD'den yeni bir açıklama yapıldı. Gazze'deki katliamların suç ortağı ABD, İsrail'e Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili olarak "hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma" yürütmeye ve bulgularını kamuoyuna açıklamaya çağırdı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Bir Amerikan vatandaşının ölümünü "yürek parçalayıcı", "endişe verici" ve "trajik" olarak nitelendirirken; İsrail'i kınayan ifadeler kullanmaktan kaçındı.