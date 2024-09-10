ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması: Hiç kimse protestoya katıldığı için öldürülmemeli

6 Eylül'de Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurularak katledilmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince katledilmesine ilişkin, "Hem sebepsiz hem de haksızdı. Hiç kimse protestoya katıldığı için vurulmamalı ve öldürülmemeli" dedi.
Blinken, Eygi'nin Filistinlilere karşı aşırı güç kullanan İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürülen ikinci ABD vatandaşı olduğunu ve bunun kabul edilemeyeceğini belirtti.