|
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den çelik yelekli Irak ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ziyareti öncesinde Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Birkaç saatlik ziyarette bulunan Blinken'in çelik yelekli poz vermesi dikkat çekti.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
22:13 - 5/11/2023 Pazar
Güncelleme: 23:48 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
ABD Dışişleri Bakanı Blinken (sağda) çelik yelek giyerek Bağdat'ı ziyaret etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken (sağda) çelik yelek giyerek Bağdat'ı ziyaret etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında bugün Irak'ın başkenti Bağdat’a gitti.

Çelik yelekle fotoğraf verdi

ABD Dışişleri Bakanı'nın birkaç saatlik ziyareti sırasında çelik yelekli poz vermesi dikkat çekti.

Ankara'ya hareket edecek

Blinken’in, Bağdat’ta sadece birkaç saat kaldığı ve Ankara’ya hareket etmesi bekleniyor.

Gazze'yi görüştüler

Öte yandan Blinken, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Gazze'deki gelişmeleri ele aldı. Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Blinken'i Hükümet Sarayında kabul etti.




#Antony Blinken
#ABD
#Irak
#Hizbullah
#Hasan Nasrallah
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerinin yasaklanması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?