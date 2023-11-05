ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den çelik yelekli Irak ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken (sağda) çelik yelek giyerek Bağdat'ı ziyaret etti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında bugün Irak'ın başkenti Bağdat’a gitti.
Çelik yelekle fotoğraf verdi
ABD Dışişleri Bakanı'nın birkaç saatlik ziyareti sırasında çelik yelekli poz vermesi dikkat çekti.
Ankara'ya hareket edecek
Blinken’in, Bağdat’ta sadece birkaç saat kaldığı ve Ankara’ya hareket etmesi bekleniyor.
Gazze'yi görüştüler
Öte yandan Blinken, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Gazze'deki gelişmeleri ele aldı. Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Blinken'i Hükümet Sarayında kabul etti.