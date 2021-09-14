ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i konuşturmayıp istifaya çağırdılar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde düzenlenen Afganistan oturumunda, Kongre üyelerinin sorularını yanıtladı. Blinken, 13 Temmuz'da aldıkları istihbaratın, Afgan hükümetinin ABD kuvvetlerinin tamamen çekilmesinden önce çökmeyeceğini gösterdiğini belirterek, Afgan hükümetinin beklenenden hızlı çökmesini öngörememelerinin, istihbarattan kaynaklandığını savundu.

SÖZ HAKKI VERMEDİLER

Oturum sırasında Florida Temsilcisi Cumhuriyetçi Brian Mast, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın kapısında düzenlenen saldırıda ölen 13 ABD askerinin fotoğraflarını göstererek, bu askerlerin ailelerinin, yönetimden dürüstlük beklediğini dile getirdi. Mast, yönetime, Afganistan'da yaşananların sorumluluğunu almaları çağırısında bulundu.

Brian Mast, yanıt vermesi için Blinken'a söz vermezken, süresini aştıktan sonra da yönetimi protestosuna devam etti. Tennessee Temsilcisi Tim Burchett ise çekilme sırasında ölenlerden Biden yönetimini sorumlu tuttu.

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ÖLENLERİN KANI ELLERİNDE

Cumhuriyetçi Burchett, Blinken'a hitaben, "Ölenlerin kanı senin ellerindedir. Seni istifaya çağırıyorum." dedi. Bu tepkiye karşı konuşmak isteyen Blinken'a ise Komite Başkanı söz vermedi.