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Dünya ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile görüştü
AMERİKA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Pompeo ve Muhammed bin Zayid, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında varılan anlaşma doğrultusunda ilişkilerin normalleşmesi, güvenlik işbirliği ve ikili ilişkileri ele aldı.

Haber Merkezi AA
Mike Pompeo
Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pompeo ve Veliaht Prens Muhammed bin Zayid, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında varılan anlaşma doğrultusunda ilişkilerin normalleşmesi, güvenlik işbirliği ve ikili ilişkileri ele aldı.

İran'ın bölgedeki faaliyetleri, Çin'in etkisi ve Yemen'e barış ve istikrar getirecek siyasi çözümü de görüşen Pompeo ve Veliaht Prens Muhammed bin Zayid, Libya'da 23 Ekim'de varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve tüm tarafların BM denetimindeki siyasi süreci desteklemesi gerektiği konusunda uzlaştı.

Pompeo ayrıca Körfez'de birliğinin önemini vurguladı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede birlikte çalışmaya devam etmenin yollarını görüştü.

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