ABD Dışişleri Bakanı Pompeo salgına rağmen İsrail'de: İki kritik tehditle mücadele ediyoruz ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, yeni tip koronavirüs salgını sonrası ilk resmi yurt dışı ziyaretini İsrail'e yapıyor. İki ülkenin tehditlerle birlikte mücadele ettiğini ifade eden Pompeo, "İki kritik tehditle mücadele ediyoruz: Kovid-19 ve İran. İsrail ve ABD bu zorluklara karşı yan yana duracaktır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 13 Mayıs 2020, 10:11 Son Güncelleme: 13 Mayıs 2020, 10:15 AA