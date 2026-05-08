ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'dan anlaşma teklifine bugün yanıt bekliyoruz

17:478/05/2026, Cuma
DHA
Rubio, bu yanıtın sürecin gidişatını belirleyeceğini ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, savaşı sona erdirmeyi öngören ABD'nin teklifine ilişkin İran'dan bugün bir yanıt beklediklerini belirterek, “Umudumuz, bizi ciddi bir müzakere sürecine sokabilecek bir yanıt olmasıdır” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İtalya'nın başkenti Roma'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, ülkesinin savaşı sona erdirmek için sunduğu anlaşma teklifiyle ilgili müzakerelerdeki son durumu değerlendirdi. Çatışmaları bitirmeyi hedefleyen teklife ilişkin İran'dan bugün bir geri dönüş almayı beklediklerini bildiren Rubio, bu yanıtın sürecin gidişatını belirleyeceğini ifade etti.

Sürecin ilerleyişine dair beklentilerini dile getiren Rubio, “Bugün bir noktada onlardan bir yanıt bekliyoruz. Gerçekten ciddi bir teklif olmasını umuyorum. Yanıtın neleri kapsayacağını göreceğiz. Umudumuz, bizi ciddi bir müzakere sürecine sokabilecek bir yanıt olmasıdır” ifadelerini kullandı.

#ABD
#Dışişleri Bakanı
#Marco Rubio
