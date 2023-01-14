Dünya ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiyeye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongreye iletti
AMERİKA

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre'ye iletti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını ön inceleme için Kongre'nin ilgili komitelerine ilettiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiyeye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongreye iletti
Foto: Arşiv

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını ön inceleme için Kongre'nin ilgili komitelerine iletti.

ABD Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'ye yeni F-16 satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyon kitleriyle ilgili kararını, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ilgili komitelerinin başkan ve kıdemli üyelerine ön inceleme için ilettiğini bildirdi.

Kaynaklara göre, ABD Dışişleri Bakanlığının, ilgili kararını Kongre'ye ilettiğini gelecek hafta resmi olarak duyurması bekleniyor.

ABD'de askeri satış onaylarının gerçekleşmesi için Kongre'nin, NATO üyesi ülkelere yönelik 15 gün, NATO dışındaki ülkelere yönelik ise 30 gün içerisinde itiraz etmemesi gerekiyor.

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ABD'DEN TÜRKİYE İÇİN GERİ DÖNDÜ: DR. M. NURULLAH ATEŞ
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ABD'DEN TÜRKİYE İÇİN GERİ DÖNDÜ: DR. M. NURULLAH ATEŞ
10 yıl kaldığı ABD'den yurda dönen ve savunma sanayiine yönelik batarya üretimleri yapan Dr. Mehmet Nurullah Ateş, Türkiye'ye geliş hikayesini Geri Dönenler'de anlattı.

Nurullah Ateş, Erciyes Üniversitesi'nde Kimya Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde 2010 yılından 2020 yılına kadar kaldı.

Dr. Ateş, Boston'da Northesstern Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı, 1990'lı yıllarda lityum hava bataryalarını icat eden Profesör Kuzhikalail M. Abraham ile birlikte çalışmalarını sürdürdü.

Ateş, ilerleyen yıllarda Amerika'da “Türkiye'nin Aselsan'ı diyebiliriz' dediği Lockheed Martin firmasında uydu projesinde asistanlık yaptıktan sonra ABD'nin Enerji Bakanlığı'na bağlı ulusal laboratuvarlarında çalıştı.

Mehmet Nurullah Ateş'in Türkiye'ye dönmeden önce ise son görevi, Ohio eyaletinin Dayton şehrinde Teknoloji Geliştirme Müdürlüğü'ydü.

Ateş, TÜBİTAK'ın 2232 kodlu programı ile yurda geri döndü.
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