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Dünya ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiyeye F-16 satışına yeşil ışık Çıkarlarımızla uyumlu
AMERİKA

ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık: Çıkarlarımızla uyumlu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD Kongresi'ne tavsiye mektubu göndererek, "F-16 satışı, ABD çıkarlarıyla uyumlu ve NATO'nun uzun vadeli planlarına hizmet edecek" ifadelerine yer verdi. Satış için Kongre'den onay alınması gerekiyor.

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Haber Merkezi Diğer
ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiyeye F-16 satışına yeşil ışık: Çıkarlarımızla uyumlu
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Türkiye, geçtiğimiz yılın son aylarında Amerika Birleşik Devletleri'nden 40 adet F-16 satın almak için başvuru yapmıştı.

İletilen teklif mektubunda, TSK envanterinde bulunan 80 adet F-16 uçağının modernize edilmesi talebi de yer alıyordu. Anlaşmanın tamamlanması için ABD bürokrasisinin onay sürecinin sonuçlanması bekleniyordu.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD Kongresi'ne tavsiye mektubu göndererek, "F-16 satışı, ABD çıkarlarıyla uyumlu ve NATO'nun uzun vadeli planlarına hizmet edecek" ifadelerine yer verdi.

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