ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık: Çıkarlarımızla uyumlu

Türkiye, geçtiğimiz yılın son aylarında Amerika Birleşik Devletleri'nden 40 adet F-16 satın almak için başvuru yapmıştı.
İletilen teklif mektubunda, TSK envanterinde bulunan 80 adet F-16 uçağının modernize edilmesi talebi de yer alıyordu. Anlaşmanın tamamlanması için ABD bürokrasisinin onay sürecinin sonuçlanması bekleniyordu.
ABD DIŞİŞLERİ'NDEN SATIŞA YEŞİL IŞIK: ÇIKARLARIMIZLA UYUMLU
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD Kongresi'ne tavsiye mektubu göndererek, "F-16 satışı, ABD çıkarlarıyla uyumlu ve NATO'nun uzun vadeli planlarına hizmet edecek" ifadelerine yer verdi.
Satış için Kongre'den onay alınması gerekiyor.