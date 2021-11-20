Dünya ABD Dışişlerinden Türkiyenin Yunanistan tepkisiyle ilgili açıklama Bunu duyduğuma üzüldüm
AMERİKA

ABD Dışişlerinden Türkiye'nin Yunanistan tepkisiyle ilgili açıklama: Bunu duyduğuma üzüldüm

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried, Yunanistan’ın ABD’nin silah deposu haline getirilmesinin Türkiye’de tepki çekmesine “üzüldüğünü” söyledi. Donfried, “ABD, Türkiye’deki işbirliğimizi derinleştirmekle de aynı derecede ilgileniyor. Yunanistan’la iş birliğine de bu açıdan bakılmalı” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Dışişlerinden Türkiyenin Yunanistan tepkisiyle ilgili açıklama: ​Bunu duyduğuma üzüldüm
Karen Donfried

ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried, , Ankara ve İstanbul’u kapsayan Türkiye ziyaretini ve ikili ilişkilere dair güncel gelişmeleri değerlendirdi. F-35 krizi ve F-16’ların tedarik sürecindeki krize değinen Donfried, sorunu Türkiye ile birlikte çözeceklerini inandıklarını söyledi.

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  • Donfried “ABD, Yunanistan’la birlikte Türkiye’ye karşı bir pozisyon mu alıyor?” sorusu üzerine şu değerlendirmelerde bulundu: “Bunu duyduğuma çok üzüldüm, bunun Türkiye’de endişeye yol açmasına... Çünkü ABD’nin herhangi bir NATO müttefikiyle daha derin angajmanının olmasının iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. ABD, Türkiye’deki iş birliğimizi derinleştirmekle de aynı derecede ilgileniyor. Elbette ziyaretimin amacı, ABD ve Türkiye’nin nasıl daha yakın çalışabileceğini Türk ortaklarımızla birlikte düşünmek. Yunanistan’la iş birliğine de kesinlikle bu açıdan bakılması gerektiğini düşünüyorum.”

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Donfried, “Türkiye, F-35’ler için 1,4 milyar dolar ödedi. Hem ABD hem de Türkiye’nin, her iki tarafın da bu paranın iade edilmesinde hemfikir olduğu anlaşılıyor. Bir yandan da F16’ların satın alınmasıyla, bu parada mahsuplaşmaya gidilebileceğine ilişkin devam eden görüşmeler var. Bu sürecin adresi Kongre midir? Eğer Kongreden onay alınamazsa ABD yönetimi, bu süreci, kısır döngüyü nasıl yönetecek?” şeklindeki soruya “ABD ve Türkiye, birçok yönü olan sağlam bir savunma ilişkisine sahiptir.” yanıtını verdi.

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