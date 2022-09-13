ABD Ermenistan ve Azerbaycan'a çatışmaları durdurma çağrısı yaptı

Hayat

4 ekmekten biri çöpe gidiyor

Gıda israfı en çok evlerde yapılıyor. En çok çöpe atılan gıdalar ise ekmek ve unlu mamuller ile sebze ve meyveler. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Zeynep Türkmen, “Evlere alınan her 4 ekmekten biri, her gün çöpe atılıyor. Gıda israfının önlenmesinde bilinçli tüketim alışkanlıklarının kazandırılması çok önemli” dedi.