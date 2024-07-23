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ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti.

17:45 - 23/07/2024 Salı
Güncelleme: 17:50 - 23/07/2024 Salı
AA
Kimberly Cheatle
Kimberly Cheatle

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle'ın ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişiminin ardından istifa ettiği bildirildi.

'En büyük operasyonel başarısızlık'

ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili tüm sorumluluğu aldığını ve suikast girişiminin "Gizli Servis'in en büyük operasyonel başarısızlığı" olduğunu ifade etmişti.

Trump'a suikast girişimini, "Gizli Servis'in çok uzun yıllardır yaşadığı en büyük operasyonel başarısızlığı" şeklinde tanımlayan Cheatle, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve bu tür güvenlik açıklarının bir daha yaşanmaması için servis içinde gerekli görüşmeleri yaptıklarını dile getirmişti.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.


Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.



#Kimberly Cheatle
#ABD
#Donald Trump
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