ABD güdümlü füze taşıyan nükleer denizaltısını Orta Doğu'ya konuşlandırdı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Filipinler'de dört üsse daha asker konuşlandırılacağını açıkladı. ABD, daha önce Filipinlerin savunma alt yapısını güçlendirmek üzere 82 milyon dolar fon ayırmıştı. Washington ayrıca, Pasifik’te Çin’i caydırmak için bölgedeki ülkelere destek veriyor.