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Dünya

ABD güdümlü füze taşıyan nükleer denizaltısını Orta Doğu'ya konuşlandırdı

ABD, güdümlü füze taşıyan nükleer denizaltısını Orta Doğu'ya konuşlandırdığını duyurdu. Denizaltının 154 Tomahawk seyir füzesi taşıma kapasitesi olduğunu aktaran Hawkins, konuşlandırmanın 5. Filo'ya bölgesel deniz güvenliği ve istikrarını muhafaza etmesine destek olmak için yapıldığını belirtti.

11:12 . 9/04/2023 Pazar
AA
ABD güdümlü füze taşıyan nükleer denizaltısını Orta Doğu'ya konuşlandırdı.

ABD güdümlü füze taşıyan nükleer denizaltısını Orta Doğu'ya konuşlandırdı.

ABD, güdümlü füze taşıyan nükleer denizaltısını Orta Doğu'ya konuşlandırdığını duyurdu.


5. Filo Komutanı Binbaşı Tim Hawkins, yaptığı açıklamada, denizaltının 6 Nisan'da bölgeye giriş yaptığını kaydetti.


Hawkins, Georgia Limanına bağlı USS Florida adlı güdümlü füze taşıyan nükleer denizaltısının 7 Nisan'da Süveyş Kanalı'ndan geçiş yaptığını bildirdi.


Denizaltının 154 Tomahawk seyir füzesi taşıma kapasitesi olduğunu aktaran Hawkins, konuşlandırmanın 5. Filo'ya bölgesel deniz güvenliği ve istikrarını muhafaza etmesine destek olmak için yapıldığını belirtti.



#ABD
#Orta Doğu
#Füze
1 saat önce
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