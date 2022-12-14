Dünya ABD Güney Korede Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kurdu
AMERİKA

ABD Güney Kore'de Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kurdu

Çin ve Kuzey Kore tehditlerine karşı ABD pasifikteki bölgesel ittifaklarını güçlendiriyor. Güney Kore'de konuşlu "ABD Kuvvetleri Kore" (USFK) bünyesinde, ABD Uzay Kuvvetleri Kore Komutanlığı kuruldu.

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Haber Merkezi AA
ABD Güney Korede Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kurdu
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Çin'in, Pasifik'te artırdığı askeri nüfuzu ile Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditleri karşısında ABD, bölgesel ittifaklarına güç veriyor.

Güney Kore'nin başkenti Seul'un 65 kilometre güneyinde yer alan Pyeongtaek bölgesindeki Osan Hava Üssü'nde yeni ABD Uzay Kuvvetleri Kore Komutanlığı kuruldu.

ABD'nin savunma kapasitesi arttırılacak

Bu amaçla düzenlenen törende konuşan USFK Komutanı Paul LaCamera, yeni komutanlığın, ABD'nin savunma kapasitesini artıracağını söyledi.

LaCamera, "Kore Yarımadası ile Kuzeydoğu Asya, güvenliği ve barışı sağlayacak. ABD Uzay Kuvvetleri, Kore sayesinde ittifak ve Kore harekat sahasında çok sahaya etki edebilecek operasyonları daha iyi gerçekleştirebilecek." dedi.

"Kuzeyimizde varoluşsal bir tehdit yer alıyor"

ABD Uzay Kuvvetleri Hint-Pasifik Komutanı Tuğgeneral Anthony Mastalir, yeni komutanlıkla ABD'nin Hint-Pasifik bölgesine yönelik taahhütlerini temsil ettiğini dile getirerek "İlerleyen Çin tehdidi olarak Hint-Pasifik sorumluluk bölgesi yüksek önceliğimiz. Bu komutanlığın faaliyete başlaması serbest Hint-Pasifik kararlılığımızın altını çiziyor." ifadelerini kullandı.

ABD Uzay Kuvvetleri Kore Komutanı olarak görev yapacak Joshua McCullion da "Kuzeyimizde varoluşsal bir tehdit yer alıyor. Caydırmak, karşı savunma yapmak ve gerekirse mağlup etmeye hazır olmamız gereken bir tehdit." diye konuştu.

Güney Kore-ABD ittifakının caydırıcılık kapasiteleri desteklenecek

Yeni komutanlık, ABD'nin deniz aşırı hizmet verecek ikinci Uzay Kuvvetleri Komutanlığı olarak görev yürütecek.

USFK açıklamasına göre, yeni komutanlık, balistik füze denemelerini gerçek zamanlıya yakın şekilde saptaması dahil füze uyarı operasyonlarına odaklanacak.

Kuzey Kore dahil farklı noktalardan fırlatılan füzeleri analiz, saptama ve izleme kapsamlı Güney Kore-ABD ittifakının caydırıcılık kapasiteleri desteklenecek.

1950-1953 Kore Savaşı sonrası imzalanan karşılıklı savunma anlaşması kapsamında, Güney Kore'de 28 bini aşkın ABD askerinin konuşlandığı biliniyor.

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