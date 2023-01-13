ABD Güney Kore'nin nükleer silah edinme arzusuna 'açıkça karşı' olduğunu bildirdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "genişletilmiş caydırıcılık" stratejisi ile Asya'daki müttefiklerini başta Kuzey Kore'nin faaliyetleri olmak üzere potansiyel tehditlerden koruyacağını savundu.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, basın açıklamasında, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, Kuzey Kore'nin provokasyonlarının yoğunlaşması halinde Seul'ün taktik nükleer silahlar konuşlandırabileceğini veya "nükleer silaha sahip olabileceğini" savunan ifadelerine dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması konusunda ısrarcı olduğunun altını çizen Ryder, bu politikanın bölgesel güvenlik ve istikrar açısından kritik olduğuna işaret etti.

Ryder, Güney Kore’nin nükleer silaha sahip olmasına "açıkça karşı" olduklarını vurgulayarak, "genişletilmiş caydırıcılık" stratejisi çerçevesinde Seul'e yönelik muhtemel saldırılara karşı hazır ve yeterli olduklarını ifade etti.

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Genişletilmiş caydırıcılık stratejisinin Güney Kore ve bölgedeki müttefikleri kapsadığını belirten Ryder, "ABD’nin bütün nükleer kapasitesi"nin de strateji çerçevesinde yer aldığını kaydetti.

Ryder, ABD nükleer şemsiyesinin işe yarayıp yaramadığına ilişkin gelen sorulara "Bugüne kadar işe yaradı." yanıtını verdi.

Ned Price: "Güney Kore ve Japonya ile yakın temaslarımız yoğunlaştı"

ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Ned Price, basın toplantısında, Kuzey Kore'den kaynaklanan tehdide karşı ABD'nin müttefikleri Güney Kore ve Japonya arasındaki yakın işbirliğinin önemini vurguladı.

Price, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Kuzey Kore kaynaklı tehdidi çok ciddiye aldıklarını kaydetti.

Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füzelerinin bölgesel barışa ve güvenliğe en büyük tehdit olduğuna işaret eden Price, ülkesinin Güney Kore ve Japonya ile yakın temaslarının yoğunlaştığını söyledi.

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Kuzey Kore, 2022'de 90'ı aşkın füze fırlattı

Kuzey Kore, 2022'de, önceki senelere göre, bir yılda fırlattığından daha fazla sayıda füze ateşleyerek Kore yarımadası ve Doğu Asya'da tansiyonu yükseltti.

Doğu ve batı yönlerine çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yönetimi, Kasım 2022'de sadece bir günde 23 füze ateşlemişti.

Pyongyang, 2023'ün ilk saatlerinde de balistik füze denemesi yapmıştı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre, yerel saatle 02.50 sularında Ryongsong bölgesinden kısa menzilli balistik füze fırlatılmıştı.

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