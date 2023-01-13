Dünya ABD Güney Korenin nükleer silah edinme arzusuna açıkça karşı olduğunu bildirdi
AMERİKA

ABD Güney Kore'nin nükleer silah edinme arzusuna 'açıkça karşı' olduğunu bildirdi

ABD Savunma Bakanlığı, Güney Kore'nin nükleer silah satın almasına ya da herhangi bir şekilde geliştirmesine "açıkça karşı" olduklarını vurgulayarak, "genişletilmiş caydırıcılık" stratejisi çerçevesinde Seul'e yönelik muhtemel saldırılara hazır ve yeterli olduklarını belirtti.

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Haber Merkezi AA
ABD Güney Korenin nükleer silah edinme arzusuna açıkça karşı olduğunu bildirdi
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "genişletilmiş caydırıcılık" stratejisi ile Asya'daki müttefiklerini başta Kuzey Kore'nin faaliyetleri olmak üzere potansiyel tehditlerden koruyacağını savundu.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, basın açıklamasında, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, Kuzey Kore'nin provokasyonlarının yoğunlaşması halinde Seul'ün taktik nükleer silahlar konuşlandırabileceğini veya "nükleer silaha sahip olabileceğini" savunan ifadelerine dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması konusunda ısrarcı olduğunun altını çizen Ryder, bu politikanın bölgesel güvenlik ve istikrar açısından kritik olduğuna işaret etti.

Ryder, Güney Kore’nin nükleer silaha sahip olmasına "açıkça karşı" olduklarını vurgulayarak, "genişletilmiş caydırıcılık" stratejisi çerçevesinde Seul'e yönelik muhtemel saldırılara karşı hazır ve yeterli olduklarını ifade etti.

Genişletilmiş caydırıcılık stratejisinin Güney Kore ve bölgedeki müttefikleri kapsadığını belirten Ryder, "ABD’nin bütün nükleer kapasitesi"nin de strateji çerçevesinde yer aldığını kaydetti.

Ryder, ABD nükleer şemsiyesinin işe yarayıp yaramadığına ilişkin gelen sorulara "Bugüne kadar işe yaradı." yanıtını verdi.

Ned Price: "Güney Kore ve Japonya ile yakın temaslarımız yoğunlaştı"

ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Ned Price, basın toplantısında, Kuzey Kore'den kaynaklanan tehdide karşı ABD'nin müttefikleri Güney Kore ve Japonya arasındaki yakın işbirliğinin önemini vurguladı.

Price, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Kuzey Kore kaynaklı tehdidi çok ciddiye aldıklarını kaydetti.

Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füzelerinin bölgesel barışa ve güvenliğe en büyük tehdit olduğuna işaret eden Price, ülkesinin Güney Kore ve Japonya ile yakın temaslarının yoğunlaştığını söyledi.

Kuzey Kore, 2022'de 90'ı aşkın füze fırlattı

Kuzey Kore, 2022'de, önceki senelere göre, bir yılda fırlattığından daha fazla sayıda füze ateşleyerek Kore yarımadası ve Doğu Asya'da tansiyonu yükseltti.

Doğu ve batı yönlerine çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yönetimi, Kasım 2022'de sadece bir günde 23 füze ateşlemişti.

Pyongyang, 2023'ün ilk saatlerinde de balistik füze denemesi yapmıştı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre, yerel saatle 02.50 sularında Ryongsong bölgesinden kısa menzilli balistik füze fırlatılmıştı.

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ABD ve Japonya'dan nükleer reaktör iş birliği

Dünyayı tedirgin eden tehdit: Nükleer silah dahil tüm güçlerle karşılık verilecek
FOTOĞRAF 19
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Çin’e karşı pozisyon almak için yeni adımları konuşmak üzere ABD ile Japonyanın dışişleri ve savunma bakanları, Washingtonda Güvenlik İstişare Komitesi Toplantısında bir araya geldi.
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Dört bakan, Çin’e karşı genişletilmiş caydırıcılık konusunu ele aldıkları toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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ABD Savunma Bakanı Austin, tarihi bir karar alarak ABD’nin Japonya’daki askeri konuşlanmasını optimize edeceklerini söyledi.
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Austin, ABD’nin Okinawa’daki 12. Topçu Alayının yeniden organize edilerek 12. Deniz Piyadeleri Kıyı Alayına dönüştürüleceğini söyledi.
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Bu dönüştürme sürecinin 2025’e kadar süreceğini anlatan Austin, bu alayın ABD ordusunun yeni kuvvet konsepti çerçevesinde oluşturulacağını ve ileri teknoloji istihbarat, gözlem, keşif ve uzun menzilli gemi savar sistemleri ile donatılacağını söyledi.
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Çin’in ABD için yakın rakip ve zorlu bir sınama olduğuna işaret eden Austin, “Japonya ve ABD, Çinin istikrarı bozan eylemleri konusunda ortak endişeler taşıyor. ABDnin Japonyayı nükleer de dahil olmak üzere tüm yeteneklerle savunma kararlılığını yeniden teyit etmek ve karşılıklı güvenlik anlaşmasının beşinci maddesinin Senkaku Adaları için geçerli olduğunun altını çizmek istiyorum.” ifadesini kullandı.
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Çin’in Tayvan’ı işgalinin yakın olup olmadığına ilişkin bir soruya yanıt veren Austin, Çin ile iletişim kanallarını açık tutmaya çalıştıklarını söyledi.
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Bakan Austin, Çin’in Tayvan çevresinde hava ve deniz hareketliliğini arttırarak bölgede yeni bir normal oluşturmaya çalıştığını ancak Tayvan’ın işgalinin yakın olduğunu söyleyemeyeceğini dile getirdi.
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ABD Dışişleri Bakanı Atony Blinken da “Bugün, Ortak Müttefik Komuta ve Kontrol Merkezi, istihbarat, gözetleme ve keşif, tesislerin ortak kullanımı, ikili tatbikatlar dahil olmak üzere koordinasyonumuzu derinleştirmenin yollarını ele aldık.” dedi.
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Kuzey Kore, Çin ve Rusya’nın bölgedeki statükoyu değiştirmeyi hedeflediğini belirten Blinken, Rusya-Ukrayna savaşının da pasifik bölgesindeki statükoya yansımalarının olduğunu dile getirdi.
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ABDli bakan aynı zamanda büyük güçler arasında iletişim kanallarını açık olmasının önemine vurgu yaptı.
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Blinken önümüzdeki haftalarda Çin’e seyahat edeceğini ve Pekin ile yanlış hesaplamaları önlemek için iletişim kanallarını açık tutulmasını konuşacaklarını ifade etti.
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Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ise “Japonya ve ABD, Çinin Doğu Çin Denizindeki statükoyu değiştirme girişimlerine ve Japonyanın Senkaku Adalarındaki uzun yıllara dayanan hakimiyetini baltalamaya çalışan davranışlarına karşı çıkmaya devam edecek.” diye konuştu.
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Japon bakan, Çin’in kendileri için benzersiz bir stratejik sınama olduğuna işaret ederek, Pekin’in kendi menfaatlerine hizmet edecek bir uluslararası düzen kurma çabasının kendilerini derinden endişelendirdiğini kaydetti.
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Yoşimasa, ayrıca ABD’nin Okinawa’daki askeri varlığını yeniden organize etme kararından memnuniyet duyduklarını belirtti.
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Doğu Çin Denizinde Japonya’nın Senkaku, Çinin de Diaoyü olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.
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Mülkiyeti Japonyada olan, Çinin ise iç bölge olarak hak iddia ettiği ve üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.
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1955’te imzalanan ABD-Japonya Güvenlik Anlaşmasının 5. Maddesi kapsamında ABD Japonya’yı her türlü saldırı konusunda savunmayı taahhüt ediyor.
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Gün içinde AA muhabirine konuşan ABD’li yetkili, bu anlaşmanın kapsamının Japon uzay araçlarını da kapsayacak şekilde genişletileceğini belirtmişti.
Dünyayı tedirgin eden tehdit: Nükleer silah dahil tüm güçlerle karşılık verilecek
Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya, Çin'i açık açık tehdit etti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, tartışmalı Senkaku Adaları dahil Japonya'ya yönelik her türlü saldırıya, nükleer silah dahil tüm askeri güçleriyle karşılık vereceklerini söyledi.
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