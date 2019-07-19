Dünya ABD heyeti Ankaraya geliyor
AMERİKA

​ABD heyeti Ankara'ya geliyor

ABD heyeti Ankara'ya geliyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jerffrey başkanlığındaki heyet pazartesi günü Ankara'ya gelecek.

Haber Merkezi Diğer
James Jerffrey.
James Jerffrey.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jerffrey başkanlığındaki heyet pazartesi günü Ankara'ya gelecek. Görüşmede Fırat'ın doğusu, güvenli bölge ve Suriye'deki son durum ele alınacak.

Ayrıntılar geliyor...

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