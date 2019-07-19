​ABD heyeti Ankara'ya geliyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jerffrey başkanlığındaki heyet pazartesi günü Ankara'ya gelecek. Görüşmede Fırat'ın doğusu, güvenli bölge ve Suriye'deki son durum ele alınacak.
Ayrıntılar geliyor...
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jerffrey başkanlığındaki heyet pazartesi günü Ankara'ya gelecek. Görüşmede Fırat'ın doğusu, güvenli bölge ve Suriye'deki son durum ele alınacak.
Ayrıntılar geliyor...
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