Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD: Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan bazı gemilerin geçişlerine destek verilecek

ABD: Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan bazı gemilerin geçişlerine destek verilecek

09:004/05/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla bugün hayata geçecek ‘Özgürlük Projesi'ne destek vermeye başlayacağını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), sanal medya hesabından, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilere ilişkin bir duyuruyu paylaşıldı. Açıklamada, “Bu görev, hayati öneme sahip bu uluslararası ticaret koridorundan serbestçe geçiş yapmak isteyen ticari gemilere destek sağlayacaktır” denildi.

15 bin askeri personelin yanı sıra 100’den fazla kara ve deniz aracı ile güdümlü füze destroyerlerinin sürece askeri destek sağlanacağı kaydedilen açıklamada, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, “Deniz ablukasını sürdürürken bu savunma görevine verdiğimiz destek, bölgesel güvenlik ve küresel ekonomi için hayati önem taşıyor” ifadesine yer verildi.

#ABD
#Hürmüz Boğazı
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş zammı farkı hesaplama ekranı