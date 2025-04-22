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ABD İç Güvenlik Bakanı'nın çantası çalındı: Gizli servis inceleme başlattı

ABD İç Güvenlik Bakanı'nın çantası çalındı: Gizli servis inceleme başlattı

11:2322/04/2025, Salı
DHA
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20 Nisan 2025'te bir restoranda yemek yerken çalınan çantasında, 3.000 dolar nakit, pasaport, ehliyet ve İç Güvenlik Bakanlığı erişim rozeti gibi önemli eşyalar bulunuyordu. Gizli Servis, çalınan eşyaların izinsiz kullanımını engellemek için soruşturma başlattı.
20 Nisan 2025'te bir restoranda yemek yerken çalınan çantasında, 3.000 dolar nakit, pasaport, ehliyet ve İç Güvenlik Bakanlığı erişim rozeti gibi önemli eşyalar bulunuyordu. Gizli Servis, çalınan eşyaların izinsiz kullanımını engellemek için soruşturma başlattı.

20 Nisan 2025'te bir restoranda yemek yerken çalınan çantasında, 3.000 dolar nakit, pasaport, ehliyet ve İç Güvenlik Bakanlığı erişim rozeti gibi önemli eşyalar bulunuyordu. Gizli Servis, çalınan eşyaların izinsiz kullanımını engellemek için soruşturma başlattı.

Olay, 20 Nisan Pazar günü Beyaz Saray'da düzenlenen ‘Paskalya Yumurta Yuvarlama' etkinliğinin ardından meydana geldi. Gizli Servis tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Washington'da bir restoranda akşam yemeği yerken maske takan kimliği belirsiz bir kişi tarafından çantası çalındı. Restoranın güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin çantayı alarak mekandan uzaklaştığı tespit edildi. Çantada Bakan Noem'in ehliyeti, ilaçları, ev anahtarları, pasaportu, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) erişim rozeti, makyaj malzemeleri, boş çekler ve yaklaşık 3 bin dolar nakit bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından Gizli Servis, çalınan eşyaların izinsiz kullanımını önlemek amacıyla inceleme başlattı.






#ABD
#Hırsızlık
#ABD İç Güvenlik Bakanlığı
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