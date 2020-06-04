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AMERİKA

ABD’li profesör Robinson: Korkarım iç savaşa gidiyoruz

ABD için korkutan açıklama: Korkarım iç savaşa gidiyoruz

ABD’nin Santa Barbara kentinde bulunan Kaliforniya Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölüm Başkanı olarak görev yapan Profesör William Robinson, "Korkarım bir iç savaşa gidiyoruz” dedi.

Haber Merkezi İHA
George Floyd’un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan protestolar hız kesmeden devam ediyor.
George Floyd’un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan protestolar hız kesmeden devam ediyor.

ABD’de siyahi George Floyd’un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan protestolar hız kesmeden devam ediyor. Profesör Robinson, Yunan Epohi gazetesine yaptığı açıklamada, “Bir Amerikalı olarak gerçek şu ki faşizmin uçurumuna hiç bu kadar yakın olmadık. Bir iç savaşa gitmekten korkuyorum. Bu kelimeyi hiç de kolaylıkla kullanmıyorum” ifadelerini kullandı.

Covid-19 krizinin ABD’de milyonlarca kişiyi politik kayıtsızlıktan uyandırdığını iddia eden Profesör Robinson, “İşçiler arasında radikalleşme var. Yeni bir dayanışma duygusu yaşanıyor. Adeta savaşın hatları çiziliyor. Toplumsal huzursuzluk belirginleşiyor” iddialarını ortaya attı.

ABD’nin patlamaya hazır bir krizle karşı karşıya olduğunu belirten Robinson, “George Floyd’un polisler tarafından soğukkanlılıkla öldürülmesi şu anda gerçekleşen protestoların katalizörü oldu. Tetikleyiciden başka bir şey değil. Ekonomik çöküş on milyonlarca insanı işsiz bıraktı. Acı çeken insan eşitsizlik seviyesinin farkına varıyor” şeklinde konuştu.

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  • 40 yıllık neoliberalizmin ardından halk sağlığı sistemlerinin çöktüğünü belirten Robinson, “Giderek daha yoğun sömürü seviyeleri, güvensizlik ve ölüm olayları. Bütün bunlar patlayıcı bir ortam oluşturdu” diye konuştu.

George Floyd’un ölümüne karışan dört polise karşı cinayet suçlaması oluşturulması ve bir duruşma olması durumunda anlık bir sakinleşme olabileceğini belirten Robinson, “İnsanlar hala biliyor ki bu duruşma olsa bile tüm koşullar devam ediyor olacak. Sosyal kriz, ekonomik ve politik durum sakinleşme anlamına gelmeyecek” dedi.

ABD’li sosyolog Robinson sözlerini, "Beş ay içinde her şey olabilir. Olağanüstü hal, sıkıyönetim ilan edilebilir. Başkan Trump’ın seçimleri iptal edip, erteleyebileceğinden korkuyoruz” diyerek tamamladı.

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Fransa'da polis şiddetinin protesto edildiği gösteri olaylı sona erdi
FOTOĞRAF 18
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Paris Valiliğinin gösteri yasağına rağmen Adama İçin Adalet Kolektifi çağrısıyla Adalet Sarayı'nda toplanan eylemciler, polis şiddetini protesto etti.
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Adama Traore'nin ablası Assa Traore, gösteride yaptığı konuşmada, Bugünkü mücadelemiz sadece Traore ailesinin değil, aynı zamanda sizin de mücadeleniz. Bugün (ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi) George Floyd için mücadele ettiğimiz zaman Adama Traore için de mücadele ediyoruz. diye konuştu.
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Göstericilerle gerginlik yaşayan polis, onlara biber gazıyla müdahale etti.
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Polis kaynaklarına göre gösteriye 19 bin kişi katıldı. Eylemde sarı yelekliler de yer aldı.
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Adama Traore'nin ailesinin talebi üzerine adli tıpta yapılan inceleme sonucunda açıklanan raporda, siyahi gencin, polisin müdahalesiyle boğularak öldüğü belirtildi.
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Traore, 19 Temmuz 2016'da, kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği polis aracında hayatını kaybetmişti.
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Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda, Adama'nın rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği belirtilmişti. Daha sonra ise Traore'nin, doktor müdahale etmeden önce, polis aracında hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.
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Olaya karışan kolluk kuvvetleriyle ilgili herhangi bir soruşturma açılmazken yargı sürecinden de sonuç çıkmadı.
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Traore'nin ölümü sonrası çok sayıda protesto gösterileri düzenlenmiş, Traore'nin kardeşleri ve aile fertlerinden birçoğu gözaltına alınmıştı.
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Savcının Traore'nin polis şiddetiyle değil, enfeksiyon nedeniyle kalp krizi geçirerek ölmüş olabileceği şeklindeki açıklaması üzerine de banliyölerde isyan başlamıştı.
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Fransa'da polis şiddetinin protesto edildiği gösteri olaylı sona erdi
Title
Fransa'da polis şiddetinin protesto edildiği gösteri olaylı sona erdi
Title
Fransa'da polis şiddetinin protesto edildiği gösteri olaylı sona erdi
Title
Fransa'da polis şiddetinin protesto edildiği gösteri olaylı sona erdi
Title
Fransa'da polis şiddetinin protesto edildiği gösteri olaylı sona erdi
Title
Fransa'da polis şiddetinin protesto edildiği gösteri olaylı sona erdi
Title
Title
Fransa'da polis şiddetinin protesto edildiği gösteri olaylı sona erdi
Fransa'da 2016 yılında polis aracında ölen siyahi Adama Traore için Paris Adliye binasında görülen dava sırasında gösteri düzenlendi. Yüzlerce kişi, polis şiddetine tepki gösterirken, bir grup ise çevredeki çöp tenekelerini ateşe verdi. Polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.


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