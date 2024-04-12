ABD ile İsrail 'muhtemel İran saldırısını' görüştü: Nasıl karşılık vereceğimizi biliyoruz

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise dün Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Şam'daki konsolosluğunu vuran İsrail'e karşı muhtemel misillemeyi diplomatik misyonların dokunulmazlığını ve uluslararası hukuku ihlal eden "saldırganı cezalandırmak için meşru müdafaa" olarak değerlendirmişti.
ABD ile İsrail 'muhtemel İran saldırısını' görüştü
Yaşananların gölgesinde Terör devleti İsrail'in avunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile İran'ın kendilerine yönelik 'muhtemel saldırısını' görüştü.
İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Hatzor Hava Üssü'nde bir araya gelen Gallant ve Kurilla olası bir İran saldırısına ilişkin hazırlıklara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
"Nasıl karşılık vereceğimizi biliyoruz"
Gallant "İsrail'in gerçek dostu" olarak nitelendirdiği Kurilla ile görüşmesinde iki ülkenin savunma kurumları ve orduları arasındaki yakın işbirliğini de ele aldıklarını belirtti.