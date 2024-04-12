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Dünya

ABD ile İsrail 'muhtemel İran saldırısını' görüştü: Nasıl karşılık vereceğimizi biliyoruz

Terör devleti İsrail'in avunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile İran'ın kendilerine yönelik 'muhtemel saldırısını' görüştü. "Dayanışma içinde hareket ediyoruz." diyen Gallant, "Nasıl karşılık vereceğimizi biliyoruz." ifadesini kullandı.

19:03 - 12/04/2024 Cuma
Güncelleme: 19:11 - 12/04/2024 Cuma
AA
İsrail Savunma Bakanı ile CENTCOM Komutanı muhtemel İran saldırısını görüştü.
İsrail Savunma Bakanı ile CENTCOM Komutanı muhtemel İran saldırısını görüştü.

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde
"İran'ın saldırı tehdidine karşı ABD'nin tam desteğini"
iletmişti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise dün Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Şam'daki konsolosluğunu vuran İsrail'e karşı muhtemel misillemeyi diplomatik misyonların dokunulmazlığını ve uluslararası hukuku ihlal eden "saldırganı cezalandırmak için meşru müdafaa" olarak değerlendirmişti.

ABD ile İsrail 'muhtemel İran saldırısını' görüştü

Yaşananların gölgesinde Terör devleti İsrail'in avunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile İran'ın kendilerine yönelik 'muhtemel saldırısını' görüştü.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Hatzor Hava Üssü'nde bir araya gelen Gallant ve Kurilla olası bir İran saldırısına ilişkin hazırlıklara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

"Nasıl karşılık vereceğimizi biliyoruz"

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Gallant,
"Düşmanlarımız İsrail ile ABD'yi birbirinden ayırabileceklerini sanıyorlar ancak gerçek tam tersi, onlar bizi bir araya getiriyor ve bağlarımızı güçlendiriyorlar. Dayanışma içinde hareket ediyoruz."
dedi.
İsrail'in, ortaklarıyla "yakın işbirliği içinde" hem karada ve hem de havada kendini savunmaya hazır olduğunu belirten Gallant,
"Nasıl karşılık vereceğimizi biliyoruz."
ifadesini kullandı.

Gallant "İsrail'in gerçek dostu" olarak nitelendirdiği Kurilla ile görüşmesinde iki ülkenin savunma kurumları ve orduları arasındaki yakın işbirliğini de ele aldıklarını belirtti.



#İsrail
#ABD
#Yoav Gallant
#Erik Kurilla
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