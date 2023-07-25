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Dünya

ABD ile Rusya Suriye üzerinde karşı karşıya geldi: Rus savaş uçağından 'chaff fişeği' ile taciz

ABD'nin Orta Doğu'daki 9. Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alex Grynkewich, Suriye üzerinde uçan bir ABD insansız hava aracının (İHA) Rus savaş uçağı tarafından taciz edildiğini açıkladı. Rus Su-35 savaş uçağının, İHA'nın tam üzerine geldiğini belirten Grynkewich, daha sonra Rus uçağının radarları ve de özellikle radar güdümlü füzeleri aldatmak için kullanılan kaçınma sistemi olan "chaff fişeği" bıraktığını aktardı.

18:25 . 25/07/2023 الثلاثاء
AA
Suriye üzerinde Rus uçağı, ABD İHA'sını "chaff fişeği" bırakarak taciz etti.

Suriye üzerinde Rus uçağı, ABD İHA'sını "chaff fişeği" bırakarak taciz etti.

ABD ordusu, bir Rus savaş uçağının, Suriye üzerinde uçan bir ABD insansız hava aracının (İHA) yakınlarında chaff fişeği bırakarak tacizde bulunduğu ve olay esnasında İHA'nın pervanesinin hasar aldığını açıkladı.

ABD'nin Orta Doğu'daki 9. Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alex Grynkewich, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Temmuz'da ABD ve Rusya'nın Suriye üzerinde bir kez daha karşı karşıya geldiğini bildirdi.

Rus savaş uçağı "chaff fişeği" bıraktı

ABD'ye ait MQ-9 askeri İHA'sının Suriye üzerinde uçuş yaptığı esnasında bir Rus Su-35 savaş uçağının, İHA'nın tam üzerine geldiğini belirten Grynkewich, daha sonra Rus uçağının radarları ve de özellikle radar güdümlü füzeleri aldatmak için kullanılan kaçınma sistemi olan "chaff fişeği" bıraktığını aktardı.

Rus güçlerine 'eylemleri sonlandırma' çağrısı

Olayda MQ-9'un pervanesinin fişeğin isabet etmesi sonucu hasar aldığını belirten Grynkewich, "Suriye'deki Rus güçlerini, bir an önce bu pervasız, sebepsiz ve profesyonellik dışı eylemlerini sonlandırmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Isı ve radar güdümlü füzeleri kandırmak için kullanılan Chaff önleme sistemi askeri uçakların çoğunda bulunuyor. Fişek, pilotlar tarafından veya uçaktaki sistemler tarafından otomatik olarak fırlatılıyor.

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