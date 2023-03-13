|
Reklam
Reklam
Dünya

ABD İran ile tutuklu takası anlaşmasına vardıkları yönündeki iddiaları yalanladı

ABD, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın 'ABD ile tutuklu takası konusunda anlaşmaya vardıklarına' ilişkin açıklamalarının doğru olmadığını bildirdi.

07:35 . 13/03/2023 понедельник
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Associated Press'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Abdullahiyan'ın "Geçtiğimiz günlerde bir anlaşmaya vardık ve Amerikan tarafında her şey yolunda giderse kısa vadede bir tutuklu mübadelesine tanık olacağımızı düşünüyorum" açıklamasını yalanladı.


Price, söz konusu ifadelerle ilgili "Acımasız bir yalan daha. Bu tarz yalanlar, ailelerin acısını artırıyor. İran'da haksız yere tutuklu olan 3 Amerikalının serbest bırakılması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu kişiler sevdiklerine kavuşana kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.


Abdullahiyan, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Geçen yılın mart ayından itibaren ABD ile dolaylı görüşmeler yoluyla bir belge imzalandı ve onaylandı. Şimdi bunun uygulanmasının zemini hazırlandı. Bizim açımızdan her şey hazır, Amerikan tarafı teknik koordinasyonlarını tamamlama aşamasında" ifadelerini kullanmıştı.


İki ülkede de tutuklu vatandaşlar var


ABD'de bazı İran vatandaşları, yaptırımları ihlal etmek suçlamasıyla, İran'da da en az 3 Amerikan vatandaşı casusluk iddiasıyla tutuklu bulunuyor.


İki ülke arasında daha önce tutuklu takası yapılmıştı. Son olarak İran'da tutuklu eski ABD askeri ile ABD'de tutuklu İranlı bilim insanı, Haziran 2020'de eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştı.

Ekim 2020'de ise İran'da casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen 85 yaşındaki İran-ABD vatandaşı Muhammed Bakır Namazi, "insani nedenlerle" serbest bırakılarak ülkeden ayrılmıştı.

Namazi'nin oğlu Siyamek Namazi, casusluk suçundan halihazırda İran'da hapiste tutuluyor.



#ABD
#İran
#Ned Price
#tutuklu takası
2 gün önce
default-profile-img
ABD İran ile tutuklu takası anlaşmasına vardıkları yönündeki iddiaları yalanladı
Cumhurbaşkanlığından "seçim" genelgesi: Gereken tüm önlemler alınacak
16 yaşındaki sürücü faciaya yol açtı: Bir ölü iki yaralı
İzmir'de hareketli anlar: Tüfekle rastgele ateş açan şahıs polisi alarma geçirdi
Iğdır'da akılalmaz olay: Eve giren yarasa iki çocuğu ısırdı
Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.