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Dünya

ABD İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili karmaşık mesajlar verdi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, İsrail'de bir araya geldiği Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, Gazze'ye yönelik saldırılardaki "yoğun dönemin" haftalar içinde sona ermesi gerektiğini söylediği ileri sürüldü.

08:34 - 15/12/2023 Cuma
AA
Foto: AA.
Foto: AA.

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin ABD'li ve İsrailli iki yetkilinin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Sullivan, Netanyahu ve İsrail'in savaş kabinesi üyeleriyle yaptığı toplantılarda Gazze'deki son durumu ve bölgedeki gidişatı görüştü.


Haberde, Sullivan'ın İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda "yoğun dönemi aylar değil, haftalar içinde geride bırakması ve saldırıların yoğunluğunun daha düşük olduğu sonraki aşamaya geçmesi" gerektiğini söylediği öne sürüldü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby.

Kirby: (İşgalin) Ne kadar sürmesi gerektiği konusunda İsraillilere şartlar dikte etmiyoruz


Öte yandan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sullivan'ın toplantılar sırasında "bir sonraki aşamanın neye benzeyeceğine dair zor sorular sorduğunu" ve Netanyahu'ya "düşük yoğunluklu operasyonlara geçişin yakın gelecekte gerçekleşmesi gerektiğini" söylediğini aktardı.

Kirby, İsrail'e Gazze'deki işgalin ne kadar sürmesi gerektiği konusunda şartlar "dikte" etmediklerini ifade ederek, "Bu tehdidi ortadan kaldırmak için ne kadar zamana ihtiyaçları olduğunu düşünüyorlarsa o kadar sürmeli. Ama hepimiz bunun mümkün olan en kısa sürede bitmesini istiyoruz" dedi.


İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Sullivan ile bir araya gelen İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Hamas'ın tasfiyesinin birkaç aydan fazla süreceğini" ifade etmişti.

#ABD
#Jake Sullivan
#John Kirby
#İsrail
#Binyamin Netanyahu
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