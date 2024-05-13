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Dünya

ABD İsrail'in katliamlarına alçakça destek çıktı: Gazze'de yaşananları soykırım olarak görmüyoruz

Terör devleti İsrail'in soykırım saldırılarına karşı ABD bir kez daha üç maymunu oynadı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği katliamı 'soykırım' olarak görmediklerini belirterek, "Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğuna inanmıyoruz. Bu önermeyi kesin bir dille reddediyoruz.” dedi.

23:07 - 13/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:08 - 13/05/2024 Pazartesi
IHA
Jake Sullivan
Jake Sullivan

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürmesini bir soykırım olarak görmediğini belirterek, "Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğuna inanmıyoruz” dedi.

"İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürmesini soykırım olarak görmüyoruz"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarına dair açıklamalarda bulundu. Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürmesini bir soykırım olarak görmediğini belirterek, "Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğuna inanmıyoruz. Bu önermeyi kesin bir dille reddediyoruz.” dedi.

"Refah'a operasyon hata olur"

Savaşın ortasında kalan Filistinlilerin "cehennemde" olduğunu belirten Sullivan, İsrail'in Refah'a büyük bir askeri operasyon yapmasının hata olacağını aktardı. Sullivan, ABD'nin ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için çalışmaya devam ettiğini belirterek, böyle bir anlaşmanın ne zaman yapılacağını ya da yapılıp yapılmayacağını tahmin edemediğini söyledi.



#Gazze
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#Jake Sullivan
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