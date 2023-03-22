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Dünya

ABD İsrail’in Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

ABD İsrail Meclisinin, 2005'te boşaltılan işgal altındaki Batı Şeria’daki 4 yasa dışı Yahudi yerleşim birimini yeniden açacak yasayı onaylaması üzerine İsrail’in Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

10:19 . 22/03/2023 Çarşamba
AA
ABD İsrail’in Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

ABD İsrail’in Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

ABD İsrail Meclisinin, 2005'te boşaltılan işgal altındaki Batı Şeria’daki 4 yasa dışı Yahudi yerleşim birimini yeniden açacak yasayı onaylaması üzerine İsrail’in Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın, İsrail Büyükelçisi Mike Herzog’a İsrail Meclisinde yeni onaylanan yasaya ilişkin “endişelerini” dile getirdiğini bildirdi.


Sherman, İsrail Meclisinin 2005'te boşaltılan işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı 4 Yahudi yerleşim biriminin yeniden açılması kararını onaylamasının ardından Dışişlerine çağırılan Büyükelçi Herzog’a, yaklaşan Hamursuz (Pesah) Bayramı, Paskalya Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesi tarafların, bölgedeki tansiyonu yükseltecek eylem ve söylemlerden kaçınması gerektiğini vurguladı.


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel de İsrail’i 2005'te
"ABD’ye verdiği taahhüde uygun olarak"
yerleşimcilerin dönüşüne izin vermekten kaçınmaya çağırdı.

Patel, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in
“Filistin halkını yok sayan”
sözlerinin ve Ürdün’ü de içine alan
“İsrail haritası”
kullanmasının
“saldırgan, endişe verici ve tehlikeli”
olduğunu kaydetti.

Filistin halkının zengin bir tarihe ve kültüre sahip olduğunu kaydeden Patel, ABD’nin Filistinliler ile ortaklığına önem verdiğini söyledi.


İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, 19 Mart'taki Paris ziyareti sırasında Likud Partisinin eski Başkanı Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada,
"Filistin diye bir halkın olmadığını ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini"
ifade etmişti.

Smotrich'in konuştuğu kürsüde, Ürdün'ü de içine alan
"İsrail haritası"
kullanması dikkati çekmişti.


İsrail'de ordu içinden Netanyahu'ya tehdit gibi uyarı: 'Kırmızı çizgiye yaklaşıldı'
İsrail'de ordu içinden Netanyahu'ya tehdit gibi uyarı: 'Kırmızı çizgiye yaklaşıldı'

İşgalci İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tartışmalı yasal düzenlemelerine karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. İsrail'de halk, söz konusu düzenlemeleri protesto ederken bir tepki de ordu içerisinden geldi. İsrail ordusundaki yedek askerler, iktidarın yasaları Meclisten geçirmesi durumunda yedek askerlerin orduda hizmet etmeyi reddettiklerini beyan edecekleri bir dilekçe için imza toplayacaklarını ve "on binlerce yedek askerin" buna katılmasını beklediklerini açıkladı. Ayrıca İsrailli asker, hükümetin yargı düzenlemesine ilişkin "kırmızı çizgiye" yaklaşıldığı uyarısında bulunarak eylemlerini ileri bir seviyeye taşımaktan başka çareleri kalmadığını kaydetti.

#ABD
#İsrail
#Dışişleri Bakanlığı
8 dakika önce
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