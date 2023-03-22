ABD İsrail’in Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
ABD İsrail Meclisinin, 2005'te boşaltılan işgal altındaki Batı Şeria’daki 4 yasa dışı Yahudi yerleşim birimini yeniden açacak yasayı onaylaması üzerine İsrail’in Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın, İsrail Büyükelçisi Mike Herzog’a İsrail Meclisinde yeni onaylanan yasaya ilişkin “endişelerini” dile getirdiğini bildirdi.
Sherman, İsrail Meclisinin 2005'te boşaltılan işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı 4 Yahudi yerleşim biriminin yeniden açılması kararını onaylamasının ardından Dışişlerine çağırılan Büyükelçi Herzog’a, yaklaşan Hamursuz (Pesah) Bayramı, Paskalya Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesi tarafların, bölgedeki tansiyonu yükseltecek eylem ve söylemlerden kaçınması gerektiğini vurguladı.
Filistin halkının zengin bir tarihe ve kültüre sahip olduğunu kaydeden Patel, ABD’nin Filistinliler ile ortaklığına önem verdiğini söyledi.