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Dünya

ABD katliam sürsün istiyor

Gazze’deki katliamlara destek veren ABD, İsrail’i yargılayan Uluslararası Adalet Divanı’na da (UAD) baskı kurmaya çalışıyor. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Richard Visek, “İsrail’in Batı Şeria ve Gazze’den çekilmesine yönelik bir hareket, İsrail’in güvenlik ihtiyaçlarının dikkate alınmasını gerektirir” ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçi vekil Andy Ogles ise Gazze’de çocukların bombalandığını söyleyen bir kadına, “Bence hepsini öldürmeliyiz” cevabını verdi.

04:00 - 23/02/2024 Cuma
Güncelleme: 01:57 - 23/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'de sürdürdüğü katliamlara açık destek veren ABD yönetimi, işgal devletini yargılayan Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) baskı kurmaya çalışıyor. ABD yönetimi, UAD'a İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesini talep eden bir karar almaması çağrısı yaptı. Konuya dair açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Vekili Richard Visek, "İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'den çekilmesine yönelik herhangi bir hareket, İsrail'in gerçek güvenlik ihtiyaçlarının dikkate alınmasını gerektirir" ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara desteğini sürdüren ABD, 7 Ekim'den beri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ateşkes için yapılan dört oylamada veto hakkı kullanarak BMGK'yı işlevsiz hale getirmişti.



#ABD
#İsrail
#Soykırım
#Gazze
14 dakika önce
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