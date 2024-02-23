ABD katliam sürsün istiyor

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'de sürdürdüğü katliamlara açık destek veren ABD yönetimi, işgal devletini yargılayan Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) baskı kurmaya çalışıyor. ABD yönetimi, UAD'a İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesini talep eden bir karar almaması çağrısı yaptı. Konuya dair açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Vekili Richard Visek, "İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'den çekilmesine yönelik herhangi bir hareket, İsrail'in gerçek güvenlik ihtiyaçlarının dikkate alınmasını gerektirir" ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara desteğini sürdüren ABD, 7 Ekim'den beri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ateşkes için yapılan dört oylamada veto hakkı kullanarak BMGK'yı işlevsiz hale getirmişti.