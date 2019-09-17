Dünya ABD Kongre üyelerinden Keşmir için çözüm çağrısı
AMERİKA

ABD Kongre üyelerinden Keşmir için çözüm çağrısı

ABD Kongre üyelerinden Keşmir için çözüm çağrısı

Aralarında Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar'ın da bulunduğu toplam 7 Kongre üyesi, ABD'nin Hindistan ve Pakistan'daki diplomatik temsilcilerine birer mektup göndererek "Keşmir'deki krizin durdurulması ve insan hakları ihlallerinin son bulması için ABD inisiyatif alsın" çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Hindistan, Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.
Hindistan, Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi 7 vekil, Keşmir'de yaşanan insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi ve krize çözüm bulunması için çağrıda bulundu.

  • Aralarında Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar'ın da bulunduğu 7 Demokrat vekil, ABD'nin Hindistan ve Pakistan'daki diplomatik temsilcilerine birer mektup göndererek "ABD krizin çözümünde inisiyatif alsın" çağrısında bulundu.

Mektup için, Müslüman üye Ilhan Omar öncülük etti

Omar'ın öncülüğünde hazırlanan mektupta Kongre üyeleri, Donald Trump yönetimini Hindistan ile Pakistan arasındaki krizin çözümü için girişimde bulunmaya davet etti.

  • Mektupta, "Bu durum küresel barışa ve ABD'nin ulusal güvenliğine açık bir tehdit teşkil etmektedir. Pakistan ve Hindistan ikisi de değerli ortaklardır, ABD'nin bölgedeki çıkarları ve Afganistan barış süreci açısından da hayati öneme sahiptir. Dolayısıyla krizin soğutulması için bu ülkeler nezdindeki etkimizi kullanmamız çok önemlidir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Omar'ın basın ofisi tarafından yapılan açıklamada ise "Ağustos ayından bu yana Hint Hükümeti Keşmir içinde ve Keşmir ile olan iletişim hatlarını kesti. Dolayısıyla birçok Keşmirli Amerikan ailelerine ulaşamaz oldu. Buna ilaveten sokağa çıkma yasağının getirildiği, toplanma ve gösteri yapma özgürlüğünün kısıtlandığı, ortadan kaybolma vakalarının arttığı, toplu gözaltıların, taciz ve cinsel saldırıların arttığı ve yerel yöneticilerin tutuklandığı şeklinde haberler gelmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Mektuba Omar'ın yanı sıra Raúl M. Grijalva, Andy Levin, James P. McGovern, Ted Lieu, Alan Lowenthal ve Donald S. Beyer imza attı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

  • Kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, iletişim hatlarını kesmiş, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

ABD Başkanı Trump, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı Beyaz Saray'da kabulünde Keşmir konusunda iki ülke arasında arabulucu olabileceğini söylemiş ancak sonrasında herhangi bir somut adım atmamıştı.

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