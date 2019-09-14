Dünya Keşmirde hayat hala normale dönmedi
ASYA

Keşmir'de hayat hala normale dönmedi

Yeni Delhi yönetiminin eyaletin bazı bölgelerinde kısıtlamaların kaldırıldığı yönündeki açıklamalarına rağmen okul ve marketlerin kapalı olduğu bölgede toplu taşıma araçları da çalışmıyor. Keşmir'in özel statüsünün 5 Ağustos'ta kaldırmasından bu yana geçen 41 günlük sürede bölge halkının yaşamı ciddi şekilde etkileniyor.

Haber Merkezi AA
Bölgede günlerce sokağa çıkma yasağı uygulandı.
Bölgede günlerce sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Hindistan'da hükümetin, Cammu Keşmir'in bazı bölgelerinde kısıtlamaların kaldırıldığı yönündeki açıklamalarına rağmen okul ve marketlerin kapalı olduğu, toplu taşıma araçlarının çalışmadığı belirtildi.

41 gündür açık hava hapishanesi

  • Hint haber ajansı Press Trust of India'nın (PTI) haberine göre, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'in özel statüsünün 5 Ağustos'ta kaldırmasından bu yana geçen 41 günlük sürede bölge halkının yaşamı ciddi şekilde etkilendi.

Hint yetkililer, kısıtlamaların yer yer devam ettiği Cammu Keşmir'de çok sayıda okul ve marketin kapalı olduğunu bildirdi.

Yetkililer, toplu taşıma araçlarının hizmet vermediğini, Keşmir Vadisi boyunca hassas bölgelerde yasa ve düzeni sağlamak için güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığını ifade etti.

Büyük camilerde cuma namazı kılmak yasak

  • Eyaletin bazı bölgelerinde kaldırıldığı belirtilen kısıtlamaların, yer yer devam ettiği kaydedilerek, özellikle Jamia Mescid ve Dargah Şerif gibi büyük camilerde kitlesel gösterilere sebep olacağı gerekçesiyle cuma namazı kılınmasına müsade edilmediği aktarıldı.

İnternet hizmetlerinin yeniden askıya alındığını ifade eden yetkililer, sabit telefon hatlarının çalıştığını, mobil telefon hatlarınınsa sadece Kupwara ve Handwara polis bölgelerinde hizmet verdiğini aktardı.

Yeni Delhi yönetimi, geçen hafta bazı bölgelerde kısıtlamaların kaldırıldığını duyurmuştu.

Hindistan İçişleri Bakanlığı sözcülüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cammu Keşmir'deki kısıtlamaların hafifletildiği ve eyaletteki durumun normale döndüğü bildirilmişti.

Hindistan merkezi hükümetinin atadığı Cammu Keşmir hükümetinin Enformasyon ve Halkla İlişkiler Dairesiden yapılan açıklamada da 5 Ağustos'tan itibaren uygulanan seyahat kısıtlamaları ile telefon hatları ve mobil iletişim şebekelerindeki kesintilerin kaldırıldığı açıklanmıştı.

Hindistan'ın açıklamaları, 10 Eylül'de, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinde (İHK) Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülkenin, özel statüsü kaldırılan ve çeşitli kısıtlamalara maruz kalan Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini durdurması için Yeni Delhi yönetimine çağrı yapmasının ardından gelmişti.

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Öte yandan aralarında Cammu Keşmir'in eski başbakanlarından Faruk Abdullah, Ömer Abdullah ve Mehbuba Mufti'nin de bulunduğu çok sayıda siyasetçi, gazeteci ve aktivist hala gözaltında tutuluyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

Kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları, yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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