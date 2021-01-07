Dünya ABD Kongresi 200 yıl sonra ilk kez saldırıya uğradı En son İngiliz kuvvetleri tarafından ateşe verilmişti
AMERİKA

ABD Kongresi 200 yıl sonra ilk kez saldırıya uğradı: En son İngiliz kuvvetleri tarafından ateşe verilmişti

Trump’ın destekçilerinin Kongre binası baskınında 4 kişi hayatını kaybederken, 52 kişi gözaltına alındı. Tarihçiler, Kongre binasının 1812 yılından bu yana ilk kez işgale uğradığını belirtiyor. Kongre binası, 1814 yılında Koramiral Sir Alexander Cockburn ve Tümgeneral Robert Ross önderliğindeki İngiliz kuvvetler tarafından ateşe verilmişti.

Haber Merkezi Diğer
​ABD Kongresi 200 yıl sonra ilk kez saldırıya uğradı.
​ABD Kongresi 200 yıl sonra ilk kez saldırıya uğradı.

ABD’nin başkenti Washington DC’de ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binası baskınında 4 kişi hayatını kaybederken, 52 kişi gözaltına alındı.

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre binasında seçilmiş Başkan Joe Biden’ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri Kongre binasını basmıştı.

ABD'den en ilginç fotoğraflar: Aksiyon filmlerini aratmayan gece!
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ABD'den en ilginç fotoğraflar: Aksiyon filmlerini aratmayan gece!
ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alındı. Olaylı geceden birbirinden ilginç kareler medyaya yansıdı.


1814'TE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Tarihçiler, Kongre binasının 1812 yılından bu yana ilk kez işgale uğradığını belirtiyor. Kongre binası, 1814 yılında Koramiral Sir Alexander Cockburn ve Tümgeneral Robert Ross önderliğindeki İngiliz kuvvetler tarafından ateşe verilmişti.

ABD Kongresi Tarih Topluluğu 'un web sitesinde, "ABD Kongre binası, bir yapıdan çok daha fazlasını temsil ediyor. Burası Amerikan demokrasisi ve yaşam tarzının bir simgesi konumunda" ifadeleri yer alıyor.

BİRÇOK KESİMDEN TEPKİ

ABD yönetim sistemi içerisinde oldukça büyük bir sembolik öneme sahip olan Kongre binasına yapılan saldırıya birçok kesimden sert tepki geldi.

Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler, yaptıkları açıklamalarla yaşananlardan Trump'ı sorumlu tuttu. Yaşananları "darbe girişimi" olarak nitelendiren siyasetçiler ve basın kuruluşları da oldu.

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