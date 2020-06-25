ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtı tasarılara imza atan FETÖ destekçisi vekil, eyalet seçimlerinde sandığa gömüldü

FETÖ'cü Enes Kanter'in en büyük destekçilerinden olan Engel Eliot.

Türkiye karşıtı her adımda adı geçen ve FETÖ'cü Enes Kanter'in en büyük destekçilerinden olan Engel Eliot eyaley seçimi yarışını Öğretmen Jamal Bowman'a karşı kaybetti.

ABD Kongresinde çok sayıda Türkiye karşıtı tasarının arkasındaki isim olan Eliot Engel kendi bölgesindeki seçimi kaybetti. New York Eyaleti’nin 16’ncı seçim bölgesi Vekili ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, sandığa gömüldü. Engel'in rakibi Jamaal Bowman oyların yüzde 60,9'unu alarak adaylığını garantilerken, Engel yüzde 35,6'da kalarak tekrar aday olabilme şansını kaybetti.

OYNAT 00:34 FETÖ elebaşı yediklerinin artığını Enes Kanter'e yolladı Teröristbaşı Fetullah Gülen'in son yayınlanan videosunda dikkat çeken anlar yaşandı. Konuşurken bir an duraksayan FETÖ elebaşı, çay, hurma ve bisküvi yedikten sonra kalanları, Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter'e verilmesini istiyor. Kanter'in ise resmi twitter hesabından, bunu şevkle kabul ettiğini belirten bir mesaj paylaşması da dikkat çekti. BiP'te paylaş

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FETÖ’CÜ KANTER’İN YAKIN DOSTUYDU

Engel, NBA'de oynayan FETÖ firarisi Enes Kanter'e verdiği destek ile de biliniyor. Demokrat Engel koltuğunu bir diğer demokrat Bowman’e bırakacak. Eliot Engel, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Başkanıydı.

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