Dünya ABD Kongresine baskınına ilişkin BM Genel Sekreteri Guterres Olaylardan üzüntü duydum
AMERİKA

ABD Kongresine baskınına ilişkin BM Genel Sekreteri Guterres: Olaylardan üzüntü duydum

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Kongresinin Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından basılmasının ardından yaşanan olaylardan üzüntü duyduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, siyasi liderlerin bu tür durumlarda destekçilerinden şiddetten kaçınmalarını, demokratik süreçlere ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermelerini istemesinin önemine vurgu yaptı.

  • BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır da Twitter hesabından, "Bugün Washington'da Kongrede yaşanan gelişmelerden üzüntü ve endişe duydum. ABD, dünyanın en büyük demokrasilerinden biri. Böylesine kritik bir zamanda ev sahibi ülkemizde demokratik süreçlerde barış ve saygının üstün geleceğine inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

Trump yanlıları basın mensuplarına saldırıp kamera ve ekipmanları parçaladı
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Trump yanlıları basın mensuplarına saldırıp kamera ve ekipmanları parçaladı
ABD Kongre binasına giren Trump yanlıları, olay yerinden yayın yapan basın mensuplarını hedef aldı. Gruplar basın mensuplarına saldırıp ekipmanlarını kullanılmaz hale getirdi.

ABD Başkanı Trump 'itidal' çağrısında bulundu

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

  • Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saatle 18.00'den itibaren 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum" demişti.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saatle 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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