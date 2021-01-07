ABD Kongresine baskınına ilişkin BM Genel Sekreteri Guterres: Olaylardan üzüntü duydum

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Kaset kumpasında mütalaa açıklandı: Hedef siyasi mühendislikti

Baykal’ın CHP liderliğini bırakması ve bazı MHP’lilerin siyasetten uzaklaşmasıyla sonuçlanan Kaset Kumpasıyla ilgili davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, FETÖ’cü polislerin teknik takip ve izleme ile elde ettiği görüntülerin daha sonra siyasi hayatı dizayn etmek için internette yayınlandığına dikkat çekti. Baykal CHP’den tasfiye edilirken, savcıya göre MHP’de de asıl amaç Bahçeli’yi devre dışı bırakmaktı.