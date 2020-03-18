Dünya ABD koronavirüs ile mücadele ediyor Sınırı geçen tüm kaçak göçmenleri Meksikaya yollayacak
AMERİKA

ABD koronavirüs ile mücadele ediyor: Sınırı geçen tüm kaçak göçmenleri Meksika'ya yollayacak

ABD'nin, yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde ülkenin güney sınırından kaçak geçen tüm insanları Meksika’ya geri göndermeyi planladığı iddia edildi.

Haber Merkezi AA
Kaçak göçmenleri Meksika’ya geri gönderme kararı henüz çıkmadan göçmenlerle dayanışma gruplarından kınama açıklamaları geldi.
Kaçak göçmenleri Meksika’ya geri gönderme kararı henüz çıkmadan göçmenlerle dayanışma gruplarından kınama açıklamaları geldi.

Associated Press'in (AP) haber ajansına konuşan, ismini açıklamak istemeyen iki yetkili, Trump yönetiminin, yasa dışı göçü engellemek amacıyla sınırı kaçak geçen tüm insanları Meksika’ya göndermek için bir plan hazırlığında olduğunu, son kararın ise henüz verilmediğini söyledi.

  • Yetkililer, Meksika ve Venezuela’nın Kovid-19'un Güney ve Kuzey Amerika’da yayılımını engellemek adına çok yetersiz kaldığını, ABD Başkanı Donald Trump'ın böylesi bir salgın tehlikesi durumunda sınırı insanlara ve mal geçişine kapatma yetkisine sahip olduğunu belirtti.

Ulusal Güvenlik Departmanı Sözcüsü Heather Swift, Trump'ın Amerikalıları koronavirüs salgınından korumaya odaklandığını ve tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

İngiltere'den çok çarpıcı video: 'Şu tanklara bakın, Londra kapatılacak askerler sokağa inecek'
OYNAT 00:00
İngiltere'den çok çarpıcı video: 'Şu tanklara bakın, Londra kapatılacak askerler sokağa inecek'
Koronavirüse karşı hiçbir önlem almayan ve sağlık sistemi çökme aşamasına gelen İngiltere'de askerlerin Londra sokaklarına ineceğine dair bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Otobanda aracıyla seyir halindeki bir İngiliz, tankları taşıyan TIR'ları görünce heyecan konuşmaya başlıyor. Videoyu çeken kişi şunları söylüyor: 'Şunlara bir bakın çocuklar. Otobanda ilerleyen tanklar. Hangi sebeple bu tankları otoyolda taşıyorlar. Neler oluyor? İddialar, perşembe günü Londra'nın kapatılacağı. Asker sokağa inecek. Sokağa çıkma yasağı getirilecek.'

Göçmen destekçisi gruplardan olası karara kınama

Kaçak göçmenleri Meksika’ya geri gönderme kararı henüz çıkmadan göçmenlerle dayanışma gruplarından kınama açıklamaları geldi.

  • Trump yönetiminin, salgını, zulüm ve baskıdan kaçan insanların sığınma haklarını kısıtlamak amacıyla bahane olarak kullandığını iddia eden Mülteci Koruması İnsan Hakları Birinci Direktörü Eleanor Acer, ''Salgınla ilgili kararlar, uzun zamandır sığınma talebinde bulunan göçmenlere sınırı kapatma gündemi olan Trump yönetimi tarafından değil halk sağlığı yetkilileri tarafından yönlendirilmelidir'' dedi.

Trump yönetiminin, güney sınırını tamamen kapatma ve Meksika'ya göçmenleri geri gönderme politikasından resmi sığınma talebinde bulunan göçmenlerin etkilenmeyeceği belirtildi.

ABD'nin Meksika sınırını kaçak geçenlerle ilgili geçen yıl toplam 851 bin tutuklama yapmıştı.

Çinli bilim adamları 70 bin ilaç ve kimyasal bileşen inceledi: "Favipiravir" adlı ilaç koronavirüs vakalarında iyileşme sürecini hızlandırıyor
DÜNYA
Çinli bilim adamları 70 bin ilaç ve kimyasal bileşen inceledi: "Favipiravir" adlı ilaç koronavirüs vakalarında iyileşme sürecini hızlandırıyor

Avustralya'da süpermarketler yalnızca yaşlı müşteriler için kapılarını açtı
DÜNYA
Avustralya'da süpermarketler yalnızca yaşlı müşteriler için kapılarını açtı

Rus turistler koronavirüs nedeniyle farklı ülkelerde mahsur kaldı
DÜNYA
Rus turistler koronavirüs nedeniyle farklı ülkelerde mahsur kaldı
Yunan askeri kalakaldı

Yunan askeri kalakaldı

​Meriç Nehri'ndeki geri itmelere özel harekat el koydu.
Koronavirüs taşıyıcısı olabilirler

Koronavirüs
taşıyıcısı olabilirler

​Herkes evine kapanırken evsizlere ne olacak?
Çinlilerden iddialı ilaç

Çinlilerden
iddialı ilaç

"​70 bin bileşen incelenerek üretildi ve 4 günde iyileştiriyor."
'Korona yeşili'

'Korona yeşili'

40 dakikada gidilen mesafe 10 dakikaya düştü.
Sıcak hava durduracak mı?

Sıcak hava durduracak mı?

Herkesin merak ettiği soruyu uzmanlara sorduk.
'Ekmek' mektubu!

'Ekmek' mektubu!

Onlarca el değiyor, 8 yıl önceki uygulama geri gelsin.

Bir indirim<br>daha geliyor

Bir indirim
daha geliyor

Benzindeki indirimin ardından sıra motorinde.
Kadir için istenen ceza belli oldu

Kadir için istenen ceza belli oldu

​Savcı 'suçu tahrik altında işlediği' gerekçesiyle indirim istedi.

Hepsi izne bağlandı

Hepsi izne bağlandı

Bakanlık yeni tedbir listesi yayınladı
Tahliyeler tamam

Tahliyeler tamam

Dokuz Avrupa ülkesinden 2 bin 807 kişi geldi.
FIFA'dan<br>bir erteleme daha

FIFA'dan
bir erteleme daha

​EURO 2020'den sonra bir organizasyon daha askıya alınacak.
Kar geri geliyor

Kar geri geliyor

Meteoroloji uyardı: ​Sıcaklıklar 5 derece azalacak.
Sınavı geçtik

Sınavı geçtik

​Dükkanlar kapandı, acil işi olmayan vatandaş dışarı çıkmadı.
Virüsten ilk kayıp

Virüsten ilk kayıp

Toplam vaka sayısı 98'e ulaştı
Şu tanklara bakın!

Şu tanklara bakın!

Asker Londra sokaklarına inmeye hazırlanıyor

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.