ABD: Koronavirüsün laboratuvarda üretildiği iddiaları inandırıcı değil

ABD'de evanjelistler televizyon programlarında koronavirüs ayini yapıyor

ABD'de televizyon aracılığıyla misyonerlik yapan Kanneth Copeland, bir televizyon programında koronavirüsün (Kovid-19) bitmesine yönelik ikinci kez ayin düzenledi. Copeland geçen ay düzenlediği ayinde, Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, bu virüsü öldür, onu tüm gücünle yok et derken Sana onun aşısının bir an önce getirilmesini emrediyorum ifadelerini kullanmış, düzenlediği ayin sosyal medyada gündem olmuştu.