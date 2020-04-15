Dünya ABD Koronavirüsün laboratuvarda üretildiği iddiaları inandırıcı değil
AMERİKA

ABD: Koronavirüsün laboratuvarda üretildiği iddiaları inandırıcı değil

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, yeni tip koronavirüsün laboratuvar ortamında üretildiği iddialarının inandırıcı olmadığını söyledi. Washington Post gazetesinin iddiasına göre, ABD Dışişleri Bakanlığında iki yıl önce Wuhan'daki laboratuvarda yeterince önlem alınmadığı ve oradan çıkacak virüsün salgına neden olabileceğine dair bilgi yer aldığı iddia ediliyordu.

Haber Merkezi AA
ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Mark Milley
ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Mark Milley

Orgeneral Milley, Savunma Bakanı Mark Esper ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Kovid-19 virüsünün laboratuvar ortamında üretildiği iddialarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

  • "Medyada, blog sitelerinde çok sayıda dedikodu ve spekülasyon var. Bu iddialarla ilgilendiğimiz size şaşırtıcı gelmemeli ve istihbarat bu iddiaları ciddi bir şekilde inceledi. Şu aşamada, bu iddialar inandırıcı değil. Doğal olduğunu gösteren önemli ölçüde kanıt var. Ama yine de bundan tam emin olamayız."

LABORATUVARDAN SIZDIĞI İDDİA EDİLİYORDU

Kovid-19 virüsünün Çin'in Wuhan kentinde yarasalardaki zararlı virüsleri inceleyen bir laboratuvardan sızdığı ileri sürülüyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığının da iki yıl önce istihbarattan Wuhan'daki laboratuvarın yeterince önlem almadığını ve oradan çıkacak virüsün salgına neden olabileceğine dair bilgi aldığı iddia ediliyor.

ABD'de evanjelistler televizyon programlarında koronavirüs ayini yapıyor
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ABD'de evanjelistler televizyon programlarında koronavirüs ayini yapıyor
ABD'de televizyon aracılığıyla misyonerlik yapan Kanneth Copeland, bir televizyon programında koronavirüsün (Kovid-19) bitmesine yönelik ikinci kez ayin düzenledi. Copeland geçen ay düzenlediği ayinde, Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, bu virüsü öldür, onu tüm gücünle yok et derken Sana onun aşısının bir an önce getirilmesini emrediyorum ifadelerini kullanmış, düzenlediği ayin sosyal medyada gündem olmuştu.


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