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Dünya ABD kurumlarına yönelik siber saldırı Senatonun gündeminde Rus izi taşıyor
AMERİKA

ABD kurumlarına yönelik siber saldırı Senato'nun gündeminde: Rus izi taşıyor

ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Inhofe ve Kıdemli Üyesi Demokrat Jack Reed, Federal kurumlar ve büyük şirketler dahil ABD'nin siber savunma sistemlerini ihlal eden büyük siber korsanlık girişimi hakkında daha bilmedikleri çok şey olduğunu ancak siber erişimin devam ettiğini söyledi. Reed, "Saldırıların Rus istihbarat operasyonunun izlerini taşıdığını biliyoruz" dedi. Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre, ABD Hazine, Ticaret, Enerji ve İç Güvenlik Bakanlıklarının yanı sıra, Nükleer Güvenlik İdaresi ve birçok federal kurum ile özel şirketin ağlarına korsanlarca erişim sağlandığı biliniyor.

Haber Merkezi AA
ABD'de birçok bakanlık ve federal kuruma yönelik gerçekleştirilen siber saldırı girişimi, infial yaratmaya devam ediyor.
ABD'de birçok bakanlık ve federal kuruma yönelik gerçekleştirilen siber saldırı girişimi, infial yaratmaya devam ediyor.

ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Inhofe ile Kıdemli Üyesi Demokrat Jack Reed, ülkenin birçok kurumuna yönelik yapılan siber saldırıların "ciddi, karmaşık ve devam etmekte" olduğunu açıkladı.

ABD'de nükleer silahlardan sorumlu Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi başta olmak üzere birçok bakanlık federal kuruma yönelik gerçekleştirilen siber saldırı girişimi, infial yaratmaya devam ediyor.

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"Rus istihbaratının izleri var"

Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Inhofe ile Komitenin Kıdemli Üyesi Demokrat Reed, konuyla ilgili yönetim yetkililerinden aldıkları brifingden sonra ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD'ye karşı, ciddi, karmaşık ve devam eden siber saldırı konusunda ilk bilgileri aldık. Federal kurumlar ve büyük şirketler dahil, ABD'nin siber savunma sistemlerini ihlal eden büyük siber korsanlık girişimi hakkında daha bilmediğimiz çok şey var. Ancak siber erişimin devam ettiğini ve Rus istihbarat operasyonunun izlerini taşıdığını biliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Devletin önemli kademelerine korsan erişim sağlanıyor

İki senatör, ABD yönetimine, bu girişime karşı gerekli adımları atması çağrısında bulunurken ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin siber güvenlik kabiliyetini geliştirmek için ayrılan fon ile Kongre'den geçen hafta geçen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı bir an önce onaylaması gerektiğini vurguladı.

Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre, ABD Hazine, Ticaret, Enerji ve İç Güvenlik Bakanlıklarının yanı sıra, Nükleer Güvenlik İdaresi ve birçok federal kurum ile özel şirketin ağlarına korsanlarca erişim sağlandığı biliniyor.

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