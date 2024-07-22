ABD medyası adayı belirledi: TIME dergisinden Biden ve Kamala Harris mesajı

Biden'ın adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından ise gözler, yeni adayın kim olacağına çevrildi.
TIME dergisinden "Kamala Harris" kapağı geldi
Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekileceğini açıklaması dünya basınında geniş yer buldu.
ABD'nin ünlü haber ve politika dergisi TIME ise Başkan Biden'ın adaylık yarışından çekilerek yerine yardımcısı Kamala Harris'i destekleme kararını kapağına taşıdı.
Biden kadrajdan çıkarıldı
Biden ve Trump'ın müzakeresi sonrasındaki kapağa atıf yapan dergi, kırmızı zeminde Biden'ı kadrajdan çıkarken, Harris'i ise kadraja girerken gösterdi.
Adaylıktan çekildiğini açıklayan Biden, sonraki açıklamasında ise Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e tam destek verdi.