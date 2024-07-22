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ABD medyası adayı belirledi: TIME dergisinden Biden ve Kamala Harris mesajı

TIME dergisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylık yarışından çekilmesinin ardından yardımcısı Kamala Harris'i destekleme kararını kapağına taşıdı.

09:06 - 22/07/2024 Pazartesi
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TIME dergisinden Biden ve Kamala Harris kapağı
TIME dergisinden Biden ve Kamala Harris kapağı
ABD seçimlerinde beklenilen oldu ve Başkan
Joe Biden
, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Biden'ın adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından ise gözler, yeni adayın kim olacağına çevrildi.


Yeni adaya en güçlü ve en uygun isim olarak ise Joe Biden'in yardımcısı
Kamala Harris
gösterildi.


TIME dergisinden "Kamala Harris" kapağı geldi


Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekileceğini açıklaması dünya basınında geniş yer buldu.


ABD'nin ünlü haber ve politika dergisi TIME ise Başkan Biden'ın adaylık yarışından çekilerek yerine yardımcısı Kamala Harris'i destekleme kararını kapağına taşıdı.


Biden kadrajdan çıkarıldı


Biden ve Trump'ın müzakeresi sonrasındaki kapağa atıf yapan dergi, kırmızı zeminde Biden'ı kadrajdan çıkarken, Harris'i ise kadraja girerken gösterdi.


Adaylıktan çekildiğini açıklayan Biden, sonraki açıklamasında ise Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e tam destek verdi.




#ABD
#Joe Biden
#Kamala Harris
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Kamala Harris kimdir?