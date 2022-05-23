Dünya ABD merkezli dergi Türkiyenin NATOdan çıkarılmasını istedi
AMERİKA

ABD merkezli dergi Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'ya girmek için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya, terör örgütlerine açıkça destek vermelerinden dolayı kapıyı net bir şekilde kapattı. Birçok ülke arabuluculuk ve ikna için harekete geçse de ABD'den küstah bir çıkış geldi. National Review isimli dergi, "Türkiye'yi NATO'dan atma vakti" başlıklı bir yazı yayımladı. Küstah yazıda, "İsveç ve Finlandiya'yı barındıran ancak Türkiye'yi dışlayan bir NATO, Türkiye'yi içeren ancak İsveç ve Finlandiya'yı dışarıda tutan bir NATO'ya tercih edilir." şeklindeki görüş savunuldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
ABD merkezli dergi Türkiyenin NATOdan çıkarılmasını istedi
Arşiv

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılmak için resmi başvuruda bulundu. Askeri ittifak çatısı altında olası "Rus tehdidi" karşısında kendilerini korumaya almayı planlayan iki İskandinav ülkesi, terör örgütü unsurlarını barındırdıkları gerekçesiyle Türkiye'nin direnciyle karşılaştı.

"Türkiye'yi NATO'dan çıkaralım" çağrısı yaptılar

Ankara, her iki ülkeden de terörle aralarına net çizgiler çekmesini isterken, ABD merkezli National Review dergisinde dikkat çeken bir yazı yayınlandı. "Türkiye'yi NATO'dan atma vakti" başlıklı yazıda, askeri ittifakın ikinci büyük ordusuyla ilgili karalama kampanyası başlatıldı.

"İsveç ve Finlandiya'yı barındıran..."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "açık sözlü olunması gerektiği" belirtilerek, "İsveç ve Finlandiya'yı barındıran ancak Türkiye'yi dışlayan bir NATO, Türkiye'yi içeren ancak İsveç ve Finlandiya'yı dışarıda tutan bir NATO'ya tercih edilir." şeklindeki görüş savunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'ya NATO kapısını kapattı: Biz bunlara nasıl inanacağız?
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'ya NATO kapısını kapattı: Biz bunlara nasıl inanacağız?

Ankara'nın açıkça hedef alındığı yazıda, "Türkiye'nin gitme vakti geldi." ifadesi kullanıldı.

"Kuzey Atlantik Anlaşması'nı imzalamaya hazırlar"

Rus güçlerinin Ukrayna'ya saldırıları sonrası Finlandiya'nın, "nihayet NATO'da resmen yer alma zamanının geldiğine karar verdiği", Finlandiya'yı takip eden İsveç'in de Kuzey Atlantik Anlaşması'nı imzalamaya hazır olduğu kaydedildi.

Erdoğan: Kesinlikle tam bir terör yuvası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "NATO’ya Finlandiya ve İsveç’in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz." diye konuşmuştu.

  • NATO'nun bir güvenlik kuruluşu olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Hele hele İsveç, kesinlikle tam bir terör odağıdır, terör yuvası. Bunlar silah noktasında yaptırım da uyguladılar bize." demişti.

Türkiye'ye NATO içinden ilk destek Hırvatistan'dan geldi: Bu Türk onurunun bir örneği
DÜNYA
Türkiye'ye NATO içinden ilk destek Hırvatistan'dan geldi: Bu Türk onurunun bir örneği

Yeni bir imtihan: İsveç-Finlandiya’nın NATO üyeliği
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
Yeni bir imtihan: İsveç-Finlandiya’nın NATO üyeliği
Akılalmaz olay

Akılalmaz olay

Doğumda köprücük kemiği kırıldı, vücudu mosmor oldu.
Toprak altından saray çıktı

Toprak altından 'saray' çıktı

Japon arkeolog keşfetti: Anadolu'nun en eskilerinden.
Ev kiralarına yeni düzenleme

Ev kiralarına yeni düzenleme

​Harekete geçildi: Üç bakanlık çalışma başlattı.

​Köln'de ırkçı saldırıya uğradı doktor böyle alay etti.

​Hindistan'dan Türkiye'ye saklı cenneti görmek için geldiler.
53 kişi hakkında<br>gözaltı kararı var

53 kişi hakkında
gözaltı kararı var

​FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon.

​Altı yaşındaki kızını öldürmüştü: İlk ifadesi ortaya çıktı.

Fatih'te ​hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtan şüpheli kaçtı.

​Futbolcuların kaldığı oteli basmaya geldiler.

Eren Abluka-5 operasyonu başarıyla sürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.