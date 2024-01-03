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ABD öncülüğündeki Deniz Görev Gücü'nden Husilere uyarı

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı. Pentagon ise Husilerin saldırılarına karşılık uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu. Husilerin artan saldırıları sonrası "Deniz Görev Gücü" ortak açıklamada bulunarak Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle Husileri kınadı.

22:24 - 3/01/2024 Çarşamba
AA
Kızıldeniz'deki Deniz Görev Gücü'nden Husilere "Saldırılar derhal son bulsun" çağrısı yapıldı.
Kızıldeniz'deki Deniz Görev Gücü'nden Husilere "Saldırılar derhal son bulsun" çağrısı yapıldı.

Aralarında ABD, İngiltere, Almanya, Kanada, İtalya ve Japonya'nın da olduğu 12 ülke, yaptıkları ortak açıklamayla Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle Husileri kınadı ve Husilerin saldırıların sorumluluğunu taşıyacağını belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan ve ABD, Avustralya, Bahreyn, Belçika, Kanada, Danimarka, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda ve İngiltere'nin imzasını taşıyan ortak açıklamada, Kızıldeniz'deki gemi trafiğini saldırılarıyla etkileyen Husiler hedef alındı.

Husilerin saldırılarının dünya deniz ticaretini ciddi şekilde sekteye uğrattığı ve bunun milyonlarca kişinin hayatını olumsuz etkilediği kaydedilen açıklamada, uluslararası kamuoyunun büyük bölümünün bu saldırılar karşısında birlik olduğu belirtildi.

"Devam eden Husi saldırıları yasa dışı, kabul edilemez ve ciddi şekilde istikrarsızlaştırıcıdır. Sivil taşımacılığı ve askeri gemileri bilerek hedef almanın hiçbir uluslararası meşruiyeti yoktur." ifadelerine yer verilen açıklamada, Kızıldeniz'deki gemi taşımacılığının sekteye uğratıldığı ve bunun ciddi bir istikrar kaybı anlamına geldiği aktarıldı.

"Saldırılar derhal son bulsun" çağrısı

Husilerin saldırılarının "kolektif bir karşılık" gerektirdiği vurgulanan açıklamada, "Bu yasa dışı saldırıların derhal son bulması ve hukuksuzca alıkonulan gemilerin serbest bırakılması için çağrıda bulunuyoruz." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsan hayatını, küresel ekonomiyi ve serbest ticaret akışını tehdit etmeye devam etmesi halinde bu saldırıların sorumluluğu Husilerin omuzlarında olacaktır."

Kızıldeniz'de yaşananlar

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizinin" başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.


Kızıldeniz'de sıcak gelişme: Husiler ticari gemiyi roketle vurdu İsrail hedeflerine İHA ile saldırı düzenledi
Kızıldeniz'de sıcak gelişme: Husiler ticari gemiyi roketle vurdu İsrail hedeflerine İHA ile saldırı düzenledi

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Kızıldeniz'de bir ticari gemiyi roketlerle hedef aldıklarını duyurdu. Geminin durumuna ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, mürettebatın Husiler tarafından açılan uyarı ateşini dikkate almaması üzerine geminin hedef alındığı kaydedildi. Öte yandan Seri'nin açıklamasında Akabe Körfezi kıyısında yer alan Eilat kenti ile işgal altındaki Filistin topraklarının diğer bölgelerindeki İsrail askeri mevkilerine insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiği ifade edildi. Husilerin açıklamasından sonra bir açıklama da İsrail'den geldi. İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Eilat kentine doğru ilerleyen bir "düşman hedefine" müdahale edildiğini duyurdu.


#ABD
#Husiler
#Kızıldeniz
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