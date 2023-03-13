|
Reklam
Reklam
Dünya

ABD Orban'ı Rusya'ya karşı tutumundan dolayı uyardı

ABD'nin Macaristan büyükelçisi, Viktor Orban rejimini, NATO müttefikleri ile Rusya rejimi arasındaki eşit mesafeli tutumunun kabul edilemez olduğu konusunda uyardı. Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ise, ''Macaristan'daki iç siyasi süreçler hakkında kendisinin veya başka bir büyükelçinin ne düşündüğü tamamen önemsiz, çünkü bu onun işi değil'' ifadelerini kullandı.

12:34 . 13/03/2023 الإثنين
Diğer
ABD'den Viktor Orban rejimine uyarı

ABD'den Viktor Orban rejimine uyarı

Macaristan'daki ABD büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Macaristan, gelecekteki yolunu belirlemede önemli bir ana ulaştı. Rusya'nın haksız savaşı Ukrayna'da şiddetle devam ederken, şimdi Macaristan ile transatlantik müttefikleri ve ortakları arasında daha güçlü bir ilişkinin zamanı geldi." ifadeleri kullanıldı.


Macaristan Başbakanı Viktor Orban

ABD, üst düzey Macar yetkililerin Amerikan karşıtı söylemlerinden ve medyadaki yaygın Amerikan karşıtı söylemlerden giderek daha fazla endişe duymaya başladı.


Bne Intellinews'in haberine göre, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın savaş konusundaki tutumunu eleştirdiği için ABD Büyükelçisine sert çıktı. Szijjarto, "Macaristan'daki iç siyasi süreçler hakkında kendisinin veya başka bir büyükelçinin ne düşündüğü tamamen önemsiz, çünkü bu onun işi değil. Macaristan'ın iç işlerine karışmak onun işi değil" dedi.


ABD'nin Macaristan Büyükelçisi David Pressman

#ABD
#Macaristan
#büyükelçi
#Viktor Orban
#Rusya
#Ukrayna
#tutum
27 dakika önce
default-profile-img
ABD Orban'ı Rusya'ya karşı tutumundan dolayı uyardı
ABD'nin Dallas şehrinde gerçekleşen silahlı saldırıda dört kişi yaşamını yitirdi
Tekkeköy’de öğrencilere futbol eğitimi
Bilecik'te yolcu minibüsü dereye devrildi: 13 kişi yaralandı
Muharrem İnce 300 kişilik kadrosu olduğunu söyledi: Bazıları ekibimde olduğunu bilmiyor
Suudi Arabistan İsrailli heyeti ülkeye sokmadı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.