ABD Orban'ı Rusya'ya karşı tutumundan dolayı uyardı

Macaristan'daki ABD büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Macaristan, gelecekteki yolunu belirlemede önemli bir ana ulaştı. Rusya'nın haksız savaşı Ukrayna'da şiddetle devam ederken, şimdi Macaristan ile transatlantik müttefikleri ve ortakları arasında daha güçlü bir ilişkinin zamanı geldi." ifadeleri kullanıldı.

Bne Intellinews'in haberine göre, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın savaş konusundaki tutumunu eleştirdiği için ABD Büyükelçisine sert çıktı. Szijjarto, "Macaristan'daki iç siyasi süreçler hakkında kendisinin veya başka bir büyükelçinin ne düşündüğü tamamen önemsiz, çünkü bu onun işi değil. Macaristan'ın iç işlerine karışmak onun işi değil" dedi.