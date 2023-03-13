ABD Orban'ı Rusya'ya karşı tutumundan dolayı uyardı

ABD'den Viktor Orban rejimine uyarı
Macaristan'daki ABD büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Macaristan, gelecekteki yolunu belirlemede önemli bir ana ulaştı. Rusya'nın haksız savaşı Ukrayna'da şiddetle devam ederken, şimdi Macaristan ile transatlantik müttefikleri ve ortakları arasında daha güçlü bir ilişkinin zamanı geldi." ifadeleri kullanıldı.
ABD, üst düzey Macar yetkililerin Amerikan karşıtı söylemlerinden ve medyadaki yaygın Amerikan karşıtı söylemlerden giderek daha fazla endişe duymaya başladı.
Bne Intellinews'in haberine göre, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın savaş konusundaki tutumunu eleştirdiği için ABD Büyükelçisine sert çıktı. Szijjarto, "Macaristan'daki iç siyasi süreçler hakkında kendisinin veya başka bir büyükelçinin ne düşündüğü tamamen önemsiz, çünkü bu onun işi değil. Macaristan'ın iç işlerine karışmak onun işi değil" dedi.