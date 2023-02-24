Macaristan'dan iki ülkeye tepki: Türkiye'nin sesini duyun

"Rusya, savaşı kazanamaz çünkü Batı, Ukrayna için o kadar çok silah, enerji ve para seferber ediyor ki, böyle bir güce karşı açık bir askeri çatışmayı kazanmak imkansız ama bunun tersi de doğru çünkü nükleer bir güç olan Rusya'nın yenilebileceğini düşünenler yanılıyor."