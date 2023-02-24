|
Reklam
Reklam
Dünya

Macaristan'dan iki ülkeye tepki: Türkiye'nin sesini duyun

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç ile ilgili Türkiye'nin de endişelerinin bulunduğuna ve bunların dikkate alınması gerektiğine işaret ederek, "Türkiye'nin kaygısı, İsveç'te Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren terör örgütlerinin bulunması. Onlar da bizim müttefikimiz ve seslerini duymalıyız." dedi.

16:18 . 24/02/2023 Cuma
AA
Viktor Orban

Viktor Orban

Macaristan Başbakanı Viktor Orban
, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hiç kimsenin kazanamayacağını, bu nedenle bir an önce ateşkese ve daha sonra da barış görüşmelerinin başlanmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Orban, iki ülkeye de Türkiye ile ilgili tepki gösterdi.
Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'da yaptığı konuşmada,
"Rusya, savaşı kazanamaz çünkü Batı, Ukrayna için o kadar çok silah, enerji ve para seferber ediyor ki, böyle bir güce karşı açık bir askeri çatışmayı kazanmak imkansız ama bunun tersi de doğru çünkü nükleer bir güç olan Rusya'nın yenilebileceğini düşünenler yanılıyor."
ifadesini kullandı.

Avrupa'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımlarda sınır çizmemesinin yanlış olduğunu çünkü her geçen gün daha da savaşa sürüklendiğini savunan Orban, yakında Ukrayna topraklarına barış koruma güçlerinin gönderilmesi teklifinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Macaristan'ın NATO üyesi ve NATO'nun da bir savunma ittifakı olduğunu kaydeden Orban, NATO üyesi ülkelerin NATO dışında askeri müdahalelere girişebileceğini ama katılmak istemeyen diğer üyelerin buna zorlanamayacağını kaydetti.

İsveç ve Finlandiya'nin NATO üyeliği

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini şahsen desteklediğini belirten Orban, partisi Macar Yurttaş Birliğinin (Fidesz) bazı milletvekillerinin ise Macaristan'ın hakkında gerçek dışı iddiaları yaydıkları gerekçesiyle iki ülkeyi desteklemek istemediğini aktardı.

Orban,
"Eğer İsveç ve Finlandiya, Macaristan'ın adil olmasını ve NATO üyeliğine katkıda bulunmasını istiyorsa o zaman bu ülkeler de aynı adımları atmalı ve Macaristan hakkında gerçek dışı iddialar yaymamalılar."
dedi.
İsveç ile ilgili Türkiye'nin de endişelerinin bulunduğuna ve bunların dikkate alınması gerektiğine işaret eden Orban,
"Türkiye'nin kaygısı, İsveç'te Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren terör örgütlerinin bulunması. Onlar da bizim müttefikimiz ve seslerini duymalıyız."
diye konuştu.


#Macaristan Başbakanı Viktor Orban
#Türkiye
#NATO
1 saat önce
default-profile-img
Macaristan'dan iki ülkeye tepki: Türkiye'nin sesini duyun
Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit: Savaş ilanı sayılacak
Konya'da deprem meydana geldi
İslahiye'de biber çuvalları bir binanın yıkılmasını engelledi
Sivasspor'un rakibi Fiorentina'yı tanıyalım
Ukrayna'dan Çin’in barış planına tepki
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.