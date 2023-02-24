Macaristan'dan iki ülkeye tepki: Türkiye'nin sesini duyun

Viktor Orban
Avrupa'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımlarda sınır çizmemesinin yanlış olduğunu çünkü her geçen gün daha da savaşa sürüklendiğini savunan Orban, yakında Ukrayna topraklarına barış koruma güçlerinin gönderilmesi teklifinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.
Macaristan'ın NATO üyesi ve NATO'nun da bir savunma ittifakı olduğunu kaydeden Orban, NATO üyesi ülkelerin NATO dışında askeri müdahalelere girişebileceğini ama katılmak istemeyen diğer üyelerin buna zorlanamayacağını kaydetti.
İsveç ve Finlandiya'nin NATO üyeliği
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini şahsen desteklediğini belirten Orban, partisi Macar Yurttaş Birliğinin (Fidesz) bazı milletvekillerinin ise Macaristan'ın hakkında gerçek dışı iddiaları yaydıkları gerekçesiyle iki ülkeyi desteklemek istemediğini aktardı.