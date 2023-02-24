Cumhurbaşkanı Erdoğan - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeler sonucu, müzakerelerin yeniden başlatılması ve Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında NATO'ya katılım konusunda mart ortasında toplantı yapılmasına karar verildi" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
#NATO
#İsveç
#finlandiya
2 saat önce
NATO'dan Finlandiya ve İsveç mesajı: Türkiye'den müzakerelere yeşil ışık
'İyilikte Deprem Bölgesi İçin Buluşuyoruz' yardım kermesi Üsküdar'da başladı
TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri 2023
Enkazdan yaralı çıkarılan 3 yaşındaki kayıp Batu hala kayıp: Öldüğünü bilsek mezarını bileceğiz
TÜİK istatistikleri açıkladı: En hızlı evlenen ve boşanan iller belli oldu
Hatay'a gelen gönüllüler pizza yapıp depremzedelere dağıtıyor