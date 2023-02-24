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Dünya

NATO'dan Finlandiya ve İsveç mesajı: Türkiye'den müzakerelere yeşil ışık

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ortasında üçlü bir toplantı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabık kaldıklarını bildirdi.

12:21 . 24/02/2023 Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

Cumhurbaşkanı Erdoğan - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeler sonucu, müzakerelerin yeniden başlatılması ve Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında NATO'ya katılım konusunda mart ortasında toplantı yapılmasına karar verildi" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

#NATO
#İsveç
#finlandiya
2 saat önce
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NATO'dan Finlandiya ve İsveç mesajı: Türkiye'den müzakerelere yeşil ışık
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