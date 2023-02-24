İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

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Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uluslararası koordineli yaptırımların ve ticari önlemlerin, uçak parçalarını, radyo ekipmanlarını ve elektronik parçaları hedef alacağı belirtildi.
Rus enerji şirketi Rosatom'un üst düzey yöneticileri, iki savunma şirketi ve dört Rus bankası dahil 92 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, ayrıca üçüncü ülkelerde işlenen demir ve çelik ürünleri dahil 140 malın ithalatının yasaklanacağı kaydedildi.