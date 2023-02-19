Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Dünya

AB'nin Rusya'ya yaptırımlarına Macaristan'dan ret: Bu onların savaşı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin, doğal gaz, petrol ve nükleer enerji konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımlarını desteklemediğini belirtti. Orban, ''Bu onların savaşı, bizim değil. Macaristan, Ukrayna'nın dışarıdan gelen saldırıya karşı kendini savunma hakkını destekliyor ama hiçbir şekilde, ahlaki olarak bile, Ukrayna'nın çıkarlarını Macaristan'ın çıkarlarının önüne koymayı doğru bulmuyor'' ifadelerini kullandı.

09:15 . 19/02/2023 Pazar
AA
Macaristan Başbakanı Viktor Orban

Macaristan Başbakanı Viktor Orban

Başkent Budapeşte'de düzenlenen yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Orban, ülkesinin, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili barış taraftarı olduğunu, hayatların ancak ateşkes ve acil barış görüşmeleriyle kurtarılabileceğini söyledi.

Savaş nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybettiğini, çocukların yetim kaldığını ve bu acılara sadece ateşkes ile son verilebileceğini ifade eden Orban, hükümetinin savaşa yönelik tutumu dolayısıyla gelecek dönemde üzerlerindeki baskının artmasını beklediklerini dile getirdi.

Orban, kendilerinin de Rusya'nın Avrupa'ya tehdit oluşturmasını istemediklerini, bu yüzden Rusya ile Macaristan arasında egemen Ukrayna'nın varlığını desteklediklerini belirtti.


'Bu bizim savaşımız değil'


Savaşın iyi ya da kötü arasında değil, iki Slav kökenli ülke arasında gerçekleştiğini söyleyen Orban, "Bu onların savaşı, bizim değil. Macaristan, Ukrayna'nın dışarıdan gelen saldırıya karşı kendini savunma hakkını destekliyor ama hiçbir şekilde, ahlaki olarak bile, Ukrayna'nın çıkarlarını Macaristan'ın çıkarlarının önüne koymayı doğru bulmuyor." dedi.

NATO üyeliğinin Macaristan için hayati önem taşıdığını ve bundan vazgeçme lüksüne sahip olmadığını belirten Orban, "NATO bir savunma ittifakı, savaş ittifakı değil. NATO üyeliği ortak savunmanın ötesinde hiçbir yükümlük getirmiyor. Üye ülkeler bir tür ortak savaş hedefi için birbirlerinden üçüncü bir ülkeye birlikte saldırmasını bekleyemez." diye konuştu.

Orban, AB'nin savaş nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara da tepki göstererek, yaptırımlar nedeniyle enflasyonun yükseldiğini savundu.


Avrupa'nın savaşın bir parçası haline geldiğini öne sürdü


Ülkesinin Ukrayna'ya insani yardım yaptığını ama Rusya ile de ilişkileri koparmadığını ifade eden Orban, Macaristan'ın, doğal gaz, petrol ve nükleer enerji konusunda Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarını desteklemediğini söyledi.

Orban, Avrupa'nın savaşa sürüklendiğini, hatta taraflardan birine silah sevkiyatı yaparak, askeri operasyonlar için gerekli uydu bilgileri sağlayarak, askerlerini eğiterek, diğer tarafa ise yaptırım uygulayarak dolaylı olarak savaşın bir parçası haline geldiğini öne sürdü.

2008'de Rusya'nın Gürcistan'ın topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini ama dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, 2014'te ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırarak Kırım'ı işgal etmesi sonrası dönemin Almanya Başbakanı Angele Merkel'in girişimleri sonucu taraflar arasında görüşmelerin başladığını belirten Orban, Batı'nın bugün ise çatışmayı izole etmeye çabalamadığını söyledi.

Orban ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Macaristan'dan 176 kişilik arama kurtarma ekibinin Türkiye'de görev yaptığını ve 35 kişiyi enkaz altından kurtardığını belirterek, arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.


#AB
#Macaristan
#Viktor Orban
#Rusya
#yaptırım
2 saat önce
default-profile-img
AB'nin Rusya'ya yaptırımlarına Macaristan'dan ret: Bu onların savaşı
Deprem sonrası görenleri şaşırtmıştı: Karasu Çayı’nda su seviyesi iki gün sonra normale döndü
Enkazın altından köpeği Alex'in yardımıyla çıktı: Kolumdan tutup ceketimden çekti
THY deprem bölgesinden 256 bin 754 kişiyi tahliye etti
Fransa’nın Adıyaman’da kurduğu sahra hastanesi faaliyetlerine devam ediyor
11 ilde yıkıma yol açan deprem Berit Dağı’nda da yarıklara yol açtı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.