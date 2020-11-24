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Dünya Azerbaycanın Ermenistana karşı kullandığı taktik ABDyi korkuttu Çin ve Rusyada kullanabilir
ASYA

ABD ordusu Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı tarihi zaferini ​incelemeye aldı

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kullandığı taktik ABD'yi korkuttu: Çin ve Rusya'da kullanabilir

Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna yönelik 44 gün içinde elde ettiği tarihi zafer ABD ordusu tarafından mercek altına alındı. Pentagon'da görevli üst düzey bir general Karabağ'daki askeri harekatın gelecekteki savaşlarda olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmemize izin verdiğini söylerken, bu taktileri Çin ve Rusya'nın da kullanabileceğini ifade ederek ABD ordusunun bu tür bölgesel çatışmaların deneyimlerinden ders alması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan'ın tarihi zaferi sonrası Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı aldı.
Azerbaycan'ın tarihi zaferi sonrası Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı aldı.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı 'Pentagon' Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin İkinci Karabağ Savaşı'nda düşmana karşı kullandıkları taktikleri incelemeye başladı.

  • Karabağ'da keşif ve saldırı dronlarının geleneksel kuvvetlerle, yani tanklar, piyade ve topçu ile birlikte kullanılmasının yeni bir deneyim olduğu söyleniyor.

KİMLİĞİNİ GİZLEDİ

Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'ndan yüksek rütbeli bir general, kimliğinin gizli kalması kaydıyla, Karabağ'daki askeri harekatın gelecekteki savaşlarda olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmemize izin verdiğini söyledi.

Azerbaycan ordusu Karabağ'da Türk SİHA'ları ile Ermenistan ordusuna göz açtırmadı.

Türk SİHA'ları Ermenileri korkuttu: Şirkete mektup yazdılar
EKONOMİ
Türk SİHA'ları Ermenileri korkuttu: Şirkete mektup yazdılar

KEŞFİN YANI SIRA İMHA İÇİN DE KULLANILDI

General, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusunun sadece keşif yapmakla kalmayıp aynı zamanda dronları ve "kamikaze drone'larını" Ermeni zırhlı araçlarını hızla imha etmek için kullandığını söyledi.

ÇİN VE RUSYA BU TAKTİĞİ KULLANABİLİR

İsmini açıklanmasını istemeyen ABD'li general ''Bu taktik, Azerbaycan ordusunun Ermeni kuvvetlerini hızla yenip ilerlemesini sağladı. Belki gelecekte Çin veya Rus orduları ABD'ye karşı savaşta benzer taktikler kullanacak. Bu nedenle, ABD ordusu bu tür bölgesel çatışmaların deneyimlerinden ders almalıdır.'' dedi.

Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da Ermenistan karargah ve zırhlılarını darmadağın etti
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Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da Ermenistan karargah ve zırhlılarını darmadağın etti
Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da ilerlemeye devam ediyor. Bayraktar TB2 SİHA'ların Ermeni karargahını ve zırhlılarını imha ettiği anların görüntüsünü Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştı.

Ermenistan'a neden yardım etmiyorsunuz diye soran gence Macron'dan cevap: Orası Azerbaycan toprağı
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Ermenistan'a neden yardım etmiyorsunuz diye soran gence Macron'dan cevap: Orası Azerbaycan toprağı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ermenistan için yardım toplayan bir derneğe destek ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında bir Ermeni genç, Macron'a, 'Dağlık Karabağ'ya müdahale etmek için sizi engelleyen nedir?' sorusunu yöneltti. Fransa Cumhurbaşkanı ise gencin sorusuna 'Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler'in tanımlamasına göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça da müdahale etme hakkınız yoktur' diyerek cevap verdi.

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