ABD ordusu Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı tarihi zaferini ​incelemeye aldı Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kullandığı taktik ABD'yi korkuttu: Çin ve Rusya'da kullanabilir Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna yönelik 44 gün içinde elde ettiği tarihi zafer ABD ordusu tarafından mercek altına alındı. Pentagon'da görevli üst düzey bir general Karabağ'daki askeri harekatın gelecekteki savaşlarda olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmemize izin verdiğini söylerken, bu taktileri Çin ve Rusya'nın da kullanabileceğini ifade ederek ABD ordusunun bu tür bölgesel çatışmaların deneyimlerinden ders alması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi 24 Kasım 2020, 07:35 Son Güncelleme: 24 Kasım 2020, 07:35 Yeni Şafak