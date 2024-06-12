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Dünya

ABD ordusu eğitimde kullanmak için Türkçe bilen adam arıyor

ABD ordusuna askeri eğitim desteği sağlayan bir şirketin, 'Türkçe bilen rol arkadaşı aranıyor' şeklindeki iş ilanı oldukça dikkat çekti. Linkedin'de yer alan ilanda Türkçe bilen kişinin 'hükümet yetkilisi veya dini lider' gibi akıcı şekilde konuşması ayrıca silah kullanmayı bilmesi gerektiği şartı yer alıyor. New Jersey'deki askeri üste yapılması planlanan tatbikatın amacı kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

11:45 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:01 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Söz konusu ilan yaklaşık bir aydır yayında duruyor.
Söz konusu ilan yaklaşık bir aydır yayında duruyor.

ABD merkezli askeri eğitim ve destek sağlayan Seventh Dimension isimli özel bir şirketin, sosyal iş ağı ve sosyal paylaşım platformu olan Linkedin'de verdiği bir ilan dikkat çekti. Söz konusu ilanın başlığında "Türkçe konuşan rol arkadaşı aranıyor" ifadesi yer aldı.


Askeri eğitim için Türkçe konuşan oyuncu

İlanın detayında, New Jersey Ortak Üssü'ndeki askeri eğitim etkinlikleri için Türkçe konuşan rol oyuncuları arandığı belirtildi.

Görev tanımı olarak rol oyuncularının, eğitim senaryolarında tanımlanan görevleri yerine getireceği kaydedildi.


Hükümet yetkilileri, dini liderler...

Türkçe konuşan kişinin sivilleri, hükümet yetkililerini, dini liderleri, kabile büyüklerini, tercümanları vb. temsil edebilecek akıcılıkta konuşması gerektiği söz konusu ilanda aranan temel özellikler arasında yer alıyor.


  • Söz konusu ilanda, "Ekstra para kazanmanın ve bunu yaparken eğlenmenin harika bir yolu" ifadesi de yer alıyor.


Gerektiğinde silah kullanabilecek

İş ilanında dikkat çeken bir diğer husus ise Türkçe konuşan oyuncunun aynı zamanda tüfek, tabanca, kurusıkı ve boya işaretleme fişekleri gibi silah kullanabilmesi şartı.



Tatbikatın amacı ne?

ABD ordusuna destek sağlayan firmanın özellikle Türkçe konuşan birini araması kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Bu gizemli iş ilanı, ABD'nin Orta Doğu veya Türkiye gibi bölgelerde operasyonlarını artırmak istediği yada bir istihbarat operasyonu öncesi yapılacak eğitimin parçası olabileceği gibi birçok spekülasyonu beraberinde getiriyor.

'New Jersey'deki askeri üste ne gibi tatbikat ve eğitimler yapılacak, bu eğitimin amacı ne' gibi sorular cevaplanmayı bekliyor.



#ABD
#New Jersey
#Türkçe
#Askeri
#ABD Ordusu
#Askeri Eğitim
#Linkedln
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