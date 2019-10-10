ABD, Ortadoğu'da 8 trilyon dolar harcadı

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin bugüne kadar Ortadoğu'daki savaşlar için 8 trilyon dolar harcadı" dedi.

Trump, ABD'nin bugüne kadar Ortadoğu'daki savaşlar için 8 trilyon dolar harcadığını ve binlerce askerin öldüğünü veya kötü şekilde yaralandığını söyledi. Trump, "Diğer taraftan da milyonlarca insan öldü. Ortadoğu'ya gitmek ülkemiz tarihinde bugüne kadar verilmiş en kötü karardı" ifadelerini de kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlatacağı operasyona yeşil ışık yakması nedeniyle ülkesinde eleştirilere hedef oluyor.