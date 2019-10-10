Dünya ABD, Ortadoğuda 8 trilyon dolar harcadı
AMERİKA

ABD, Ortadoğu'da 8 trilyon dolar harcadı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin bugüne kadar Ortadoğ'daki savaşlar için 8 trilyon dolar harcadığını söyledi. Trump "Ortadoğu'ya gitmek ülkemiz tarihinde bugüne kadar verilmiş en kötü karar" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Ortadoğu'daki savaşlar için 8 trliyon dolar harcadı.
ABD Ortadoğu'daki savaşlar için 8 trliyon dolar harcadı.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin bugüne kadar Ortadoğu'daki savaşlar için 8 trilyon dolar harcadı" dedi.

Trump, ABD'nin bugüne kadar Ortadoğu'daki savaşlar için 8 trilyon dolar harcadığını ve binlerce askerin öldüğünü veya kötü şekilde yaralandığını söyledi. Trump, "Diğer taraftan da milyonlarca insan öldü. Ortadoğu'ya gitmek ülkemiz tarihinde bugüne kadar verilmiş en kötü karardı" ifadelerini de kullandı.

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